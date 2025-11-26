〈「女子の水着姿に、男子は『誘われている』と勘違いして…」性行為やキスの強要、SNSでの嫌がらせ…現代の子どもが直面する“恋愛トラブル”〉から続く

いじめ、性の問題行動、SNSでの誹謗中傷、暴力、自傷。今や子どもは、加害者にも被害者にもなり得る時代。しかも、その「きっかけ」や「背景」は、大人が思う以上に複雑に、かつ見えにくくなっている。なぜ子どもによる加害が起こるのか。被害はどのように拡大していってしまうのか。

子どもたちが大人の指示通りにデートDVに対処できない理由

社会的にデートDV事案の報告が増えるにつれ、警察は成人だけでなく、10代に向けた啓発活動も行うようになっています。

デートDVの内容や相談先を記したポスターを作成し、学校など公的機関に配布しているのです。学校によっては授業で教えたり、外部講師を招いた勉強会を開催したりすることもあります。

一連の啓発活動において、大人はデートDVの被害に遭った時の対処として、次のように指導します。

「恋人に暴力を振るわれたら、すぐに逃げて親や先生などの大人に報告しましょう」

ごもっともな意見だと思います。しかし、当事者となった子どもたちは、大人の指示通りに実行できるでしょうか。

今の子どもたちは、相手に弱みを握られているがゆえに、デートDVの被害の実態を明らかにできないということが少なからず起きているのです。この弱みの1つが、カップルがデートの際に自撮りする画像データです。

今のカップルにとって、スマホはお互いを結びつけたり、幸せな瞬間を記録したりするものになっています。親世代の人たちは若い頃にプリクラで恋人と腕を組んで撮影をした記憶があるかもしれませんが、それと同じ感覚で、彼らはスマホで自分たちの姿を撮影することで恋愛の幸せを噛みしめています。

わいせつな画像や動画を撮ってしまうカップルも…

厄介なのは、一部のカップルの間ではそれが悪ノリになって、キスをしたり、抱き合ったりしているところを自撮りすることがある点です。前章の児童ポルノで見たような、わいせつな画像や動画を撮ってしまう子もいます。

控えめに言って、カップルが仲睦まじい時期は、そうしたデータはお互いの愛を確かめる証なのかもしれませんが、いったん関係性が壊れれば相手を威嚇するための凶器となりえます。

たとえば女の子側に、相手に対する恋愛感情がなくなり、別れを告げたとしましょう。相手がそれに納得せず、「ふられた腹いせだ」とばかりに交際中に撮影したわいせつな画像をネットに流出さたらどうなるか。画像はあっという間に拡散され、彼女にとって一生残るデジタル・タトゥーとなってしまいます。

関係が悪化した時に脅威となる“リベンジ・ポルノ”

こうした行為は、“リベンジ・ポルノ”と呼ばれています。カップルの関係が悪化した時に、相手のわいせつ画像をネット上に拡散させる行為のことです。

リベンジ・ポルノは、近年増加傾向にあります。図15を見ていただくとわかるように、警察に対する相談件数は右肩上がりになっており、7年連続で最多を更新しているのです。

子どもたちは、リベンジ・ポルノがどれだけ恐ろしいものかを知っています。それゆえ、わいせつな画像や動画を悪用しようとする子もいれば、それが弱みとなって支配から逃れられなくなる子もいるのです。

こうしたことがデートDVをエスカレートさせている一面もあります。

あるカップルがいたとしましょう。最初はとても仲が良かったけれど、途中から男の子が暴力を振るうようになった。一般常識的に考えれば、女の子はさっさと別れればいいのですが、相手にわいせつ画像を握られていると、次のような不安を抱きます。

「もし別れを切り出したら、相手からリベンジ・ポルノをされるかもしれない」

お金を貢がされたり、万引きを強要されるケースも

わいせつ画像が脅威になるのです。これによって、女の子は別れたいとは言い出せませんし、大人にも相談できません。そうこうしている間に、相手からの暴力がどんどんエスカレートしていくのです。

実際にかつて私が取材した高1の女の子は、恋人にわいせつ動画を握られているがゆえに、身体的な暴力に加えて、アルバイトのお給料をすべて貢がされたり、万引きをやらされたりしていました。

現在は、中高生の大半がスマホを所有し、カップルは日常的に自撮りを楽しんでいる時代です。その中で、うちの子だけは大丈夫と言い切れる保護者がはたしてどれだけいるでしょうか。

数十年前と同じような恋愛や性の教育では足りない

思春期を迎えた子どもたちが人を好きになり、交際したい、肉体関係を持ちたいと思うのは至極自然なことです。大人はそれを歓迎こそすれ、頭から否定するものではありません。

ところが、彼らが相手と十分な信頼関係を構築する力がなかったり、スマホの適切な使用法を知らなかったりしたら、どのような事態が待ち受けているのか。それが、これまで見てきたような恋愛トラブルなのです。

もしかしたら大人の中には、これを思春期にありがちな“青春の傷”と捉える人もいるかもしれませんが、昔と今で違うのは、それがリベンジ・ポルノのように人生の致命傷になるリスクがあることです。

それを考慮した時、私たち大人は、数十年前と同じような恋愛や性の教育で事足りると考えるのではなく、今の子どもに欠けているものを認識した上で、彼らに必要な恋愛のあり方、性のあり方をきちんと言語化し、伝えていくことが必要になっていると言えるのです。

