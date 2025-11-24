「最近は何もかも上手くいかない」角田裕毅が漏らした苛立ちと不安　不可解ミスを犯した陣営の「代償を払っただけ」発言に疑問も

不安、そして苛立ち。角田はそうした感情を何とか抑えながら自身の心境を語った(C)Getty Images

陣営のミスに「簡単に回避できるトラブルだった」

F1残留を目指す角田裕毅（レッドブル）にとって、思わず嘆きたくなる結果と言えよう。

現地時間11月22日に行われたラスベガスGP決勝で、ピットレーンスタートを選択した角田は14番手と低迷。同僚のマックス・フェルスタッペンが優勝を果たす中、チームの“大バクチ”と言える戦術にも振り回される形で巻き返しは果たせなかった。

【動画】これが見たいんだ！ 高速レースで見せたドライビング！ 角田裕毅の快走シーン

前日の予選で、クルーがタイヤの空気圧設定を間違えるという“凡ミス”を犯して19番手に沈んでいた角田は、最後まで自陣営に翻弄された。迎えた決勝も1週目を終えた直後に異例のピットストップ。ここでチームはタイヤをミディアムからハードへ変える戦術に出る。

キミ・アントネッリ（メルセデス）も同様の策を講じ、5位まで浮上したため、「失敗」とは言い切れないが、直後のアクシデントが全てを変えた。複数マシンによる接触が発生してバーチャルセーフティカー（VSC）が出動。これによってレッドブルと角田にとってはイチかバチかの策はふいになった。

その後の28週目に2度目のピットストップ。ここで角田はハードからミディアムにタイヤを変更したが、すでにポイント圏を争う集団との差は大きく、巻き返しの余地はなかった。

フリー走行で全体3位に食い込むなど上々の滑り出しを見せていた今GP。それだけに陣営に足を引っ張られる結果には無念さがにじむ。決勝後、F1公式インタビューで角田は「今日は思い通りに事が運ばなかった。予選でタイヤ空気圧の問題が発生していなければ、もっと上位につけていたと思う」と漏らした。

「予選で起きたことは明らかなミスで、自分のコントロールできる外の出来事だった。それまでは良い週末を過ごせていたから、本当に悔しい。あれ（タイヤの空気圧を巡るトラブル）は比較的に簡単に回避できるトラブルだったと思うし、自分が良いレースをする機会を逃してしまった」