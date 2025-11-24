40歳、衝撃のオーバーヘッド弾…C・ロナウドがキャリア通算954点目

アル・ナスル（サウジアラビア1部）に所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが、衰え知らずの身体能力でキャリア通算1000得点にまた一歩近づいた。



アル・ナスルはサウジ・プロフェッショナルリーグ第9節でアル・ハリージュと対戦した。ジョアン・フェリックスの今季11得点目で先制すると、ブラジル人FWウェズレイの得点でリードを広げる。後半立ち上がりに1点を返されたものの、77分にセネガル代表FWサディオ・マネが追加点。そして後半アディショナルタイム、右からのクロスに反応したC・ロナウドが宙を舞い、豪快なオーナーヘッドシュートをゴール左上へと叩き込んだ。



40歳とは思えぬ圧巻の一撃を叩き込んだC・ロナウドは、キャリア通算954得点目に到達。アル・ナスルは開幕9連勝で2位と勝ち点差「4」の首位に立ち、2023年のC・ロナウド加入後初タイトルへ順調に歩んでいる。





【ハイライト動画】C・ロナウドが豪快オーバーヘッド弾！

