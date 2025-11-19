踏切無視は常習犯ばかり？「よくも私に恥をかかせたな！」踏切で注意され逆ギレする客…駅員が語る“命よりプライド”な人々の末路【作者に聞く】
【漫画を読む】踏切が鳴ってるのに渡ろうとする男性だが…!?
駅員経験を持つザバックさん(@theback_blog)は、X(旧Twitter)やブログにて駅員を主人公にした漫画を公開している話題の漫画家だ。今回は、ブログに投稿された『100日後に辞める駅員さん』の中から、踏切が鳴ってから渡ろうとする客とのトラブルを描いたエピソードを紹介するとともに、作者にクレーマーの実態について話を聞いた。
■「笛を鳴らすなんて言語道断！」注意された客のまさかの言い分
ある日、駅員のペン助は、警報機が鳴り始めてから踏切を渡ろうとする客を発見する。「ピー」と笛を吹き、危険を知らせて駆け寄った。閉まりかけている踏切を無理に渡ろうとする行為に肝を冷やすペン助だったが、客の反応は予想外のものだった。
「よくも私に恥をかかせたね！笛を鳴らすなんて言語道断だぞ！」
客は注意されたことに対し、感謝するどころか激昂。「そもそもお前らの電車で踏切が閉まるのが悪いんだろうが！」と、支離滅裂な理屈で文句を言い放った。あまりの剣幕と身勝手な言動に、ペン助は「この人恥ずかしい！これ以上罪を重ねないで」と心の中で呆れるしかなかった。
■「とうとうやりやがったか」駅員が同情しない無謀横断の常習犯
漫画のような「命よりもプライドが高いクレーマー」について、作者のザバックさんは「『お前らのルールに従うぐらいなら俺は線路に飛び込むぞ』みたいな人、本当にいるんですよ」と語る。特定の年齢層に多い傾向があるとし、「きっと新しいものを受け入れることができないんだと思います」と分析した。
また、踏切の無理な横断については「こういう無謀横断は同じ人たちがいつもやっているんです。やらない人は一度もやりません」と断言する。
さらに、「いつか渡り遅れて人身事故で亡くなる人もマジでいます」と、現場のシビアな現状を明かした。
踏切事故は命に関わる重大な問題だ。ザバックさんのブログやSNSでは、他にも駅員の日常を描いた漫画が多数投稿されている。興味がある人はぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：ザバック(@theback_blog)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。