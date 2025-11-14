女優の前田敦子（34）が9日配信のABEMA「隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-」に出演。過去の恋愛について“ぶっちゃけ”告白する場面があった。

「隣の恋は青く見える」は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。

番組のオープニングトークで、陣内智則は「あっちゃんはAKB時代は恋愛禁止ですもんね？」と尋ねた。前田は「その時代は。もう13年前の話なんで」と笑顔を見せると、陣内は「恋愛は結構してきましたか？」と追求。前田は「結構しっかり恋愛をしてきた方だと思います」と返答した。

さらに陣内から「他人の恋愛について気になる？」と質問すると、前田は「楽しいですよね」と笑みをこぼした。

同番組は、関係に悩んでいるカップルが一旦恋愛関係を解消して、恋愛フリーの状態で20日間別々に共同生活をするという内容のため、前田は「修羅場とか起きちゃったりするのかな？」と想像した。

すると陣内は「あっちゃん、修羅場くぐってきた？」と聞くと、前田は「くぐってきましたね」と過去の恋愛について“ぶっちゃけ”告白した。

これを聞いた陣内は「いろんな意味で（修羅場）くぐってきたね。」と相槌を打って、この話題を締めた。