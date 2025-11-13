レベルファイブ社のゲーム「イナズマイレブン英雄たちのグレートロード」の公式サイトが13日に更新され、ゲームの進行ができなくなるなどの不具合が発生していることを報告した。同ゲームは今月11日に先行プレイが始まっているものの、正式な発売日は14日となっており、異例の発表と言える。

公式サイトによると「PlayStation5、PlayStation4、Xbox、Steam版に関して「現在、『ランクマッチ』と『ルームマッチ』にて、ストーリーをクリアした相手と対戦をすると、ストーリーモードをクリアする前のプレイヤーでも、南雲原中のメインキャラを入手する可能性があります。ストーリークリア前に、南雲原中のメインキャラを手に入れてしまうと、ストーリー中で該当キャラがすでに仲間になっているという判定になってしまい、ゲームが進行しなくなるというものです」と、不具合の発生を報告。

「数日中の早急な解決に取り組みますが、 現状はストーリーをクリアされていない方は、ランクマッチとルームマッチをプレイしないことで回避できます。進行が止まってしまった方も、不具合対策後は、ストーリーが進行するようになりますので、ご安心ください」と注意喚起した。

なお、Nintendo Switch 2 Edition、Nintendo Switch版においては「テキスト言語を「英語／フランス語／イタリア語／ドイツ語／スペイン語／ポルトガル語」に設定している場合、クロニクルモードの「野生中」クリア後のイベント中にクラッシュが発生し、その先に進行できなくなる症状を確認しております」とも報告し、注意を呼びかけた。

同タイトルは発売延期とタイトル変更を経て11月14日にリリースが決定。なお、デラックスエディション版の特典として、11月11日より先行プレイが開始している。