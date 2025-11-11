チームが疲れているように見える……。みんな一生懸命に働いているし、能力が足りないわけでもない。わかりやすいパワハラがあるわけでもなければ、業務負荷が過剰になっているわけでもない。だけど、チームは疲弊するばかりで、思ったような成果を出せずにいる……。なぜだろう？ そんな悩みを抱えているリーダーが数多くいらっしゃいます。

その原因は、心理的リソースの消耗かもしれません。心理的リソースとは、「面倒くさいけど、やるぞ！」と奮起する心のエネルギーのこと。メンバーの心理的リソースを無意識的に消耗させていると、徐々に活力が削がれ、場合によっては崩壊へと向かっていきます。そのような事態を招かないためには、チームの心理的リソースを活用していくマネジメント力を身につける必要があります。

櫻本真理さんの初著作『なぜ、あなたのチームは疲れているのか？』では、そのための知識とノウハウをふんだんに盛り込んでいます。本連載では、その内容を抜粋しながら紹介してまいります。

メンバーにとって「最悪のリーダー」とは？

チームの心理的リソースを回復させたい―。

そう思ったとき、どこから手をつければよいのでしょうか。

その答えは明確です。

「まず、自分の心理的リソースを満たすこと」

ここから始める必要があるのです。

その理由も簡単です。「自分自身の心理的リソースに余裕がない」状態のリーダーを想像してみてください。

・すぐに感情的になる。

・物事を「白黒思考」で捉える。

・自分の考えを押し付けてくる。

・目の前の問題しか考えていない。

・約束やルールを守らない。

・自分のことしか考えていない。

こんなリーダーがいたら、周囲は振り回されて、心理的リソースをどんどん奪われてしまうことが容易に想像できるでしょう。つまり、リーダー自身の心理的リソースの余裕がないということは、必然的に、リーダーが「心理的リソース泥棒」になってしまうということです。

そんな状態のリーダーが、どんなに「メンバーの消耗を止めよう」「心理的リソースを満たそう」と思って、メンバーにあれこれ働きかけようとしても、さらにメンバーを消耗させるのがオチでしょう。ですから、まず、リーダーが自分自身の状態を整えることから始めることが大切なのです。

あなたは、「安心」していますか？

ところが、リーダーは「自分を整える」ことを後回しにしがちです。

特に真面目なリーダーほど、「リーダーは、自分のことよりメンバーを優先すべき」「リーダーが率先して、チームのために貢献しなければ」という思いが強いために、「自分を整える」ことをないがしろにしてしまうのです。

私もそうでした。

私が最初の会社を経営していた頃のことです。

当時、業績が思うように伸びず、「このままでは会社がもたないのではないか……」という不安のなかで、私は必死に走り続けていました。

正直、肉体的にも精神的にも疲れ切っていましたが、「もっといいチームにしたい」という思いは強く、メンバーの悩みを聴いて励ましたり、新しい仕事を取ろうと営業に奔走したり、とにかく「なんとかチームを生き延びさせなければ」と力を振り絞りながら働いていました。

そんなある日――。

あるメンバーとのの1on1で、「心理的安全性」の話題になりました。

「我が社のメンバーは心理的安全性を感じているのか？」「どうすれば、もっと安心して働いてもらえるのか？」といったことを話し合っているときに、そのメンバーがこう言ったのです。

「ふと思ったんですけど、櫻本さんは、安心してるんですか？」

そう言われて、思考停止する感覚がありました。

私が安心しているかどうか？

そんなことは考えたこともありませんでした。

しかし、たしかに、私は全く「安心」していませんでした。「このままでは会社がもたないかも……」という状態で、心のなかは「不安」だらけだったからです。

しかも、睡眠不足で体調不良になったり、心が焦って冷静な判断ができなくなったりすることもありました。メンバーに心配をかけたり、判断ミスで迷惑をかけることもあったと思います。

つまり、当時の私は、自分自身の心理的リソースが枯渇していたせいで、知らず知らずのうちに、メンバーの心理的リソースを奪っていたのです。

もちろん、あのときは、経営者としての責務を果たそうと必死だったのですが、今思えば、あのとき最も「安心」しているべきだったのは私でした。社内で最も影響力の強い私の心に「余裕」がなければ、メンバーが「この会社で働いていれば大丈夫」「このリーダーと一緒に頑張れば大丈夫」などと「安心」することなどできるはずがないからです。

