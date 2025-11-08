Image: Incroci Milano

通勤はバックパック、街歩きはボディバッグ。シーンに応じてバッグを使い分けるのは合理的ですが、正直なところ少し面倒に感じませんか？ もし、たった1つのバッグが、状況を察して最適なフォルムに姿を変えてくれたなら…。

持ち方を「スイッチ」する発想で作られた2WAYバッグが、そんな理想を現実のものにしてくれそうです。

スーツにもTシャツにも馴染み、毎日をより軽快にする新発想のバッグ「Urbano mini（ウルバーノ・ミニ）」。その実力をじっくりとご紹介しますね。

スタイルを切り替える2WAY仕様

このバッグ最大の特長は、その変形ギミックにあります。ストラップ中央のジッパーをスッと開閉するだけで、ボディバッグからバックパックへ、その逆もまた然りです。

たとえば、自転車通勤では安定感のあるバックパックスタイルで。クライアントとのランチではさっと着脱できるボディバッグスタイルで…と自在に切り替え可能です。

さらに、ストラップがフックで簡単に付け替えられて、右掛け・左掛けどちらにも取り回せます。

持ちモノに定位置を与える収納設計

「Urbano mini」の賢さは、その収納設計にこそ見られます。

大きく分けると、使用頻度の高いモノを入れる手前の「フラッシュアクセスコンパートメント」と、奥の「メインコンパートメント」の2層構造。

さらに、内部にある合計7つの専用ポケットは、サングラスのレンズを傷つけない柔らかな起毛ポケット、濡れた折りたたみ傘やペットボトルを気兼ねなくしまえる防水ポケット、そしてiPad 11インチやA5ノートも収まるメイン収納…といったように、役割がハッキリしています。

すべての持ちモノの居場所が決まれば、もう探し物は過去のものになりそうですよね。

雨の日も気後れしない耐水性能

本体は高密度の撥水ナイロンで、余計な光沢を抑えた落ち着きのある質感です。

ハンドリングの要所には、アウトドア用テントにも匹敵するほどの耐水性能（※1）を備えたイタリアンレザーを配しし、止水ジッパーで開口部からの侵入をブロックします（※2）。

天気予報が外れても、鞄の中身を優先して守れる安心感。バッグの雨支度はいつでも整っています。※1JIS L 1092A法による耐水性試験で耐水圧2000mmをクリア

※2バッグ自体は完全防水ではありません

長く使いたくなる使用感へのこだわり

ミニマルに見えるこちらのバッグ、実は1年半もの開発期間と、デザイナー自ら半年間毎日使い続けるという徹底した製品テストを経て完成しました。

よく見ると、完成度へのこだわりが細部に宿っていて、たとえば、バックルを上下させるだでストラップの長さを直感的に調整できる機能や丁寧な縫製なんかが、長く愛用したくなるポイントにもなってきます。

使い込むほどにスタイルに馴染み、唯一無二の存在へと育っていく。そんなストーリーを、このバッグと共に始めてみませんか？「Urbano mini」についての詳細情報を、以下からチェックしてみてください。

