TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が6日、メインキャスターを務める同局の朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。自身の休暇を告知した。

安住アナは「来週月曜から月火水木と、私、休みをいただくことになりました。今年は世界陸上などもありましたので、スタッフ含めて少し休みが後ろにずれたということもあるんですが」と自身の休みを報告した。

その上で「私の次、再来週が宇賀神（メグ）さん、11月の4週目が江藤（愛）さん、12月は少し慌ただしくなりますので年明けて1月になるんですが、3週目に小沢（光葵）さん、4週目佐々木（舞音）さん、そして1番最後が杉山（真也）さんと休みのローテーションになっています」と番組に出演する同局アナの休みのスケジュールを明かした。

「休みを把握しています。上司なんでね。大変です、ライフワークバランス」と続けた。

その上で、来週の月曜日はCBC若狭敬一アナウンサーが代役を務めることも明かし、「お忙しいと思いますけれども、どうぞよろしくお願いします。月曜日、若狭さんのTHE TIME、どうぞお楽しみに」と呼びかけた。