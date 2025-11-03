ILLIT、TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期OP担当決定！韓国カムバック前に日本でも注目度UP

ILLITがTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』の主題歌アーティストに起用され、さらなる躍進を遂げている。

《写真》WONHEE、制服風ワンピで“初恋”ビジュ

本日（10月3日）、ILLITが2026年1月より放送予定のTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のオープニングテーマを担当することが発表された。

TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』は、集英社『少年ジャンプ＋』で好評連載された人気作（原作・春原ロビンソン／漫画・ひらけい）を原作とする、美味しい食事や楽しい遊びがユーモアと共に描かれる“世界一やさしい拷問ファンタジー”アニメだ。

第1期は2024年1月〜3月に放送され、大きな反響を受けて第2期の制作が決定し、注目が集まっている。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

主題歌アーティストの抜擢を受けたILLITは、「日本で多くの方に愛されているテレビアニメのオープニングテーマを務めることになり、とても光栄だ。作品の世界観と楽曲がどんな化学反応を起こすのか、私たちも今から本当に楽しみにしている。アニメと共に、ILLITの音楽がより多くの方に届いたら嬉しい」と、初のアニメ主題歌決定への喜びを伝えた。どのような楽曲に仕上がっているのか、詳細発表に期待したい。

ILLITは2024年3月に1st Mini Album『SUPER REAL ME』でデビュー。タイトル曲『Magnetic』が世界的ヒットを記録し、K-POPグループのデビュー曲として史上最短でSpotify6億ストリーミングを突破するなど、各種チャートで“デビュー曲初・最高記録”を塗り替えた。

今年2月にリリースした初の日本オリジナル曲『Almond Chocolate』は、宮世琉弥主演の映画『顔だけじゃ好きになりません』の主題歌に起用され、K-POPグループの日本オリジナル曲としては異例のロングヒットを記録。

9月1日にはJapan 1st Single『時よ止まれ』で待望の日本デビューを果たした。タイトル曲『時よ止まれ』はABEMA新番組『Popteen vs egg MODELS CRUSH』の主題歌に、収録曲『Topping』はILLITがアンバサダーを務めるラコステ2025年日本国内スニーカーキャンペーンの新コレクションWEB CMに起用されるなど、ILLITの音楽は各方面からラブコールを受けている。

なお、ILLITは11月24日に1st Single Album『NOT CUTE ANYMORE』で韓国でのカムバックを控えている。「もうかわいくない」というユニークなテーマがすでに話題を呼んでおり、リリースに向けたコンセプト公開も続々と予定されている。

11月10日と12日に「NOT CUTE」と「NOT MY NAME」バージョンのコンセプトフォトを、17日にMVムービングポスターを公開。21日と23日にはMVオフィシャルティーザー2編を解禁し、待望の新譜とMVは24日18時に公開される。

『Magnetic』の鮮烈なデビュー以来、数々の偉業を重ねるILLIT。TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』とのコラボレーションがどのようなシナジーを生み出すのか、今後の展開にも注目が集まる。

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。