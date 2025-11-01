◇MLBワールドシリーズ第6戦ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)

ドジャースの山本由伸投手が負ければブルージェイズの優勝が決まる大一番で6回1失点の好投を披露。試合後自身のプレーを振り返りました。

山本投手は初回、味方のエラーでの出塁を許すも、2回まで打者6人で抑え、好スタートを切ります。3回に1点を許すも、4回はダブルプレー、5回は2者連続三振を奪うなど無失点で切り抜けます。

6回にはファンがグラウンドへ乱入するハプニングで1塁2塁のピンチとなりましたが要所で抑え、無失点。6回6奪三振1失点の好投を披露しました。

山本由伸投手は「前回ピンチの入りだったので。今日は立ち上がりを特に集中して、いい入りができた。調子自体はよかったので、ランナーはためながらでしたけど、6回までリードを守りながら次につなぐことができました。よかったと思います」と話しました。

6回で交代となりましたが余力について「6回投げ終わったときはもちろん次、もう1イニングいくつもりでベンチに戻りました。リードを守って次につなぐことは大事なことなのでそれができたのはすごくよかったですし、少しほっとする気持ちもありました」とコメントしました。

また6回にはファンが乱入し試合が一時中断。その時の気持ちは「なかなかない間（ま）というか、そういった時間だったのでちょっと嫌な感じはありましたけど、その後2球くらい投球練習して調子もよかったので、気にせず投げられました」と振り返り、その後のピンチの場面については「冷静になって余分な力を抜いて、とにかく低く低く制球していけたので、いい結果になってよかったです」と語りました。