「65歳で資産3,000万円あればもう安心！積立投資を続けなくていい理由と正しい資産の使い方について徹底解説します！」と題された動画で、投資アドバイザー・鳥海翔氏が登場。老後資金の“正しい考え方”について率直に語った。



冒頭、鳥海氏は「毎月15万円を取り崩せば、月35万円の生活が普通に成り立つ」と切り出し、年金と運用の併用で「3,000万円あれば積立をやめても大丈夫だ」と明言。老後破綻を過度に煽る言説に対し、「それは現実とかみ合っていない」と一刀両断した。



論点の核心は基準のズレである。鳥海氏は「『1億円でも足りない』が語られる背景には、資産自慢、金融商品販売目的のポジショントーク、非常識な発信の拡散が混在する」と指摘。ただし全否定はしない。豪華な生活の実現を前提にすれば、必要額が膨らむのは当然だからだ。重要なのは「普通の生活を維持する話」と「やりたいことをすべて叶える話」を混同しないことだと強調する。



具体の前提は明快である。65歳時点で運用資産3,000万円、夫婦の年金は月18万～22万円を想定。資産の年間4％を取り崩す「4％ルール」を用いれば、年120万円（＝月10万円）を取り崩しても長期で資産は大きく毀損しにくいと説明。年金と合わせて月30万円前後の家計規模となり、平均的な暮らしは十分に賄えるという。取り崩しを月15万円に上げれば、概ね35年（100歳目安）でゼロに向かう試算となり、月35万円規模の生活が視野に入る。何を許容するかは価値観の問題だが、数字としては整合している。



一方で、毎週の高額な趣味や頻繁な海外旅行、都心ハイグレード住居などを常態化させるなら話は別だ。そこまで求めるなら、確かに5,000万円～1億円超の資金が必要になる局面もある。だからこそ他人の結論に振り回されず、「自分は何を実現したいのか」を先に定義せよ、というのが鳥海氏の主張である。



メッセージは実に実務的である。資産が一定水準に達した後に考えるべきは、「さらに増やす方法」ではなく「その資産で何をするか」。満足度は支出額に比例しない。スポーツ、社会貢献、学びや指導など、金額を積み上げずとも充足を得られる選択肢は多い。目的なき積み増しは、空虚さを増幅させるだけだと釘を刺す。



退職金や相続で2,000万円クラスの一時金が入る場面でも同じである。投資に回す前に「用途と優先順位」を決めること。取り崩し用と運用継続用の配分設計、家計規模の再点検、リスク許容の見直し――順序を誤らなければ判断は簡潔になる。



老後資金の議論は結局、基準づくりと設計力の問題である。平均的な生活を望むなら、3,000万円＋年金で十分に現実解がある。細かな前提や簡易シミュレーションの流れは本編で整理されているので、数字の置き方と判断の手順を確認すると理解が一段深まるはずだ。

本編は、老後の支出設計や取り崩しの考え方を現実的に整理したい人にとって有用な指針となるはずだ。