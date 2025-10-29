10月29日は「世界脳卒中デー」です。2006年10月、南アフリカ共和国ケープタウンで開催された脳卒中国際会議で、国際脳卒中学会と世界脳卒中連盟が統合。世界唯一の組織、世界脳卒中機構（World Stroke Organization, WSO）が結成されたことを記念し、毎年10月29日が「世界脳卒中デー（World Stroke Day）」に定められました。そこで、お茶の水健康長寿クリニック院長の白澤卓二先生の著書『図解50歳からの長生き栄養術』から、脳卒中や心筋梗塞予防になる栄養素について紹介します。＊＊＊＊＊＊厚生労働省が発表した「健康寿命の令和４年値について」によると、2022年の健康寿命は男性が72.57年、女性が75.45年となっています。そんななか、「健康長寿の基本は食生活にあります」と語るのは、お茶の水健康長寿クリニック院長の白澤卓二先生です。今回は白澤先生の著書『図解50歳からの長生き栄養術』から一部を抜粋し、健康長寿のための栄養学をご紹介します。

【グラフ】虚血性心疾患のリスクを低下させる食べ物は…

* * * * * * *

活性酸素を消去するビタミン

ビタミンＡ・Ｃ・Ｅは、ほかのビタミンにはない特徴を持っています。

その特徴とは、活性酸素を消去する働きを持っていることです。

酸素はとても不安定な物質であるため、呼吸によって体内に入った酸素の一部は活性酸素に換わり、細胞を酸化させて老化や病気を引き起こします。

酸化は鉄が酸素に触れることで起こるサビのようなもので、抗酸化作用とはサビを消す働きのことです。

抗酸化ビタミンの効果

健康長寿に必要な７大栄養素の中で、第４の栄養素であるビタミンのうち、抗酸化作用を持っているビタミンは、抗酸化ビタミンと呼ばれています。

活性酸素は動脈硬化を進行させて、脳卒中や心筋梗塞のリスクを高めます。



『図解50歳からの長生き栄養術』（著：白澤卓二／エクスナレッジ）

しかし抗酸化ビタミンを摂るとこれらのリスクは下がります。それを示したのが下のグラフです。αカロテンとβカロテンはビタミンＡ、αトコフェロールはビタミンＥに相当します。



＜『図解50歳からの長生き栄養術』より＞

この研究は全対象者と喫煙習慣のない人で分析しています。全対象者では統計的に有意な差はなかったものの、喫煙習慣のない人では、ビタミンＣを多く摂る人は、脳卒中の発症を抑える可能性が確認されました。

オメガ３系脂肪酸が心筋梗塞を予防

脂質（不飽和脂肪酸）の種類には、オメガ６系脂肪酸とオメガ３系脂肪酸があります。

現代人の食生活ではオメガ６系脂肪酸を多く摂っている傾向があるので、オメガ３系脂肪酸をもっと積極的に摂ったほうがいいでしょう。

オメガ３系脂肪酸には、脳卒中や心筋梗塞の原因である動脈硬化を予防する働きがあることがわかっています。

またオメガ３系脂肪酸は、脳や神経の働きを助けて、認知症を予防する効果も期待されています。

ＤＨＡとＥＰＡはオメガ３系脂肪酸

日本人の国民食ともいえる魚に含まれる油の成分、ＤＨＡとＥＰＡも、代表的なオメガ３系脂肪酸です。

実際、魚をよく食べる人は、魚をあまり食べない人に比べて、心筋梗塞などの虚血性心疾患が少ないという研究があります。

下のグラフのように、もっとも少ない人（週１回）を１とすると、それより魚を多く食べている人は、全虚血性心疾患も、診断の確実な心筋梗塞も、発症のリスクが低くなることが判明しました。

心筋梗塞の予防のために、魚を積極的に摂るようにしたいものです。

※本稿は、『図解50歳からの長生き栄養術』（エクスナレッジ）の一部を再編集したものです。