13日間限定「マックフライポテト」Lサイズを250円で販売、130円引きの特別価格に【マクドナルド】

マクドナルドは11月4日から、「マックフライポテト」のMサイズとLサイズを、特別価格の250円(税込、以下同)で販売する。

通常はMサイズ330円〜、Lサイズ380円〜(価格は店舗によって異なる)で販売しているため、最大130円引きとなるキャンペーン。11月4日から11月16日までの13日間限定。

〈年間8億食を販売する人気サイドメニュー〉

「マックフライポテト」はマクドナルドを代表する人気のサイドメニュー。厳選した品種のじゃがいもを丸ごとカットし、外はカリッと中はホクホクした食感に仕上げている。ポテトは、ハンバーガーやドリンクにあわせるのはもちろん、チキンマックナゲットのソース(単品購入40円〜)にディップする食べ方や、スイーツ「ソフトツイスト」と組み合わせ、甘じょっぱい味わいを楽しむ食べ方もおすすめしている。

マクドナルド「マックフライポテト」M・Ｌ値引きキャンペーン

日本マクドナルドによれば、2024年は日本国内で合計約8億食(全サイズ合計)の「マックフライポテト」を販売し、同社の商品の中で販売数1位だったという(2024年1月〜12月の全商品の販売数実績ベース)。

マクドナルドは「ぜひ、お友達やご家族と一緒に“食欲の秋”をおトクに満喫していただきたい」としている。今回のキャンペーンは、一部店舗(空港、サービスエリア、遊園地等の店舗)とデリバリーサービスでは実施しない。

今回の開催にあわせて、公式Xでは抽選で100人に1,000円分のマックカードが当たるキャンペーンも実施する。

マクドナルド公式Xキャンペーン

〈10月29日から「チキチキン THE ガーリックペッパー」発売〉

なお、マクドナルドは10月29日から、夕方5時からの『夜マック』限定のポテトとナゲットのお得なセット「食べくらべポテナゲ」を販売する。また、2022年の初登場以来人気のサイドメニュー「チキチキン THE ガーリックペッパー」も同日発売となる。いずれも11月下旬までの販売予定。

マック「食べくらべポテナゲ大・特大」

◆食べくらべポテナゲ大(630円〜)

セット内容は、マックフライポテト(L)1個、チキンマックナゲット5ピース、チキチキン THE ガーリックペッパー(2ピース)。単品での合計価格と比べて330円以上お得だという。夜マック限定。

◆食べくらべポテナゲ特大(990円〜)

セット内容は、マックフライポテト(L)2個、チキンマックナゲット10ピース、チキチキン THE ガーリックペッパー(2ピース)。単品での合計価格と比べて640円以上お得とのこと。夜マック限定。

◆チキチキン THE ガーリックペッパー(2本入り、税込290円〜)

骨なしチキンをサクサクの衣で覆ったメニュー。粗びきブラックペッパーとガーリックの旨みをきかせた味わい。

マック「チキチキン THE ガーリックペッパー」