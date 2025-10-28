保護された子猫同士が急に仲良くなったそうで...？延々と仲良く遊ぶ姿がまるで姉妹のようで尊いと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1万7千回再生を突破し、「可愛い」「微笑ましい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：保護された２匹の白黒子猫→遊んでいる様子を見守った結果…尊すぎる『本当の姉妹のような光景』】

急接近

YouTubeアカウント『うにむぎはちむーの保護猫シェルター』に投稿されたのは、にゃんプロを楽しむ子猫の『ロア』ちゃんと黒猫の『クロミ』ちゃんの様子です。

ロアちゃんは母猫とはぐれてしまい、保護猫シェルターへとやってきたといいます。同じくクロミちゃんも弟の『クロベエ』くんと一緒に、ロアちゃんよりも先に別の場所で保護されたのだそうです。

積極的にせまってくるロアちゃんに、初めは戸惑う様子もあったというクロミちゃん。お互い威嚇したりしていたそうですが、急に仲良くなったのだとか。

終わらない戦い

遊び相手が欲しかったというロアちゃん。クロミちゃんに近づいていくと、ちょいちょいと猫パンチをされますが、ひるむことなくついて行ったそうです。そして、部屋中を2匹で駆け回り、絡みつくようににゃんプロを楽しんでいたとのこと。

お互い転がしたり転がされたりしながらじゃれ合っていたのだとか。とてもエネルギッシュな姿に子猫の生命力の強さを感じました。そして、２匹がじゃれ合っている姿がとても微笑ましいと感じました。

まるで姉妹

そうしているとクロベエくんもやってきて、ロアちゃんとクロミちゃんの様子を見ていたそうです。

体力の尽きないロアちゃん。少しだけクロベエくんも参加して遊んでいたとのこと。後から保護猫シェルターにやってきたロアちゃんですが、まるでクロミちゃんと本当の姉妹のようだったといいます。元気いっぱいの子猫たちが、これからはずっと幸せに楽しく生きてほしいと願わずにはいられません。

ロアちゃんとクロミちゃんが楽しく遊ぶ姿を見た多くの方たちから「じゃれ合っててカワイイ」「クロミ姉ちゃんの面倒見の良いこと！」「子猫同士じゃないとできない遊びもある」「女の子同士のドタバタ大運動会」「子猫のパワーは無限」「仲良く遊ぶようになって良かった」など、コメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『うにむぎはちむーの保護猫シェルター』では、ロアちゃんやクロミちゃんたちの可愛い姿がたくさん投稿されており、魅力あふれる猫たちが元気に暮らしている様子を存分に見ることができます。

ロアちゃん、クロミちゃん、クロベエくん、保護主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました。

