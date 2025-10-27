前田敦子、“最後の写真集”発売決定 34歳で過去最大露出にも挑戦「後悔なく出し切りたい」
AKB48の1期生メンバーとしてデビューし、今年芸能活動20周年を迎える前田敦子（34）が、14年ぶりにして“最後の写真集”（タイトル未定）を発売することが決定した。
【先行カット】過去最大露出にも挑戦！34歳とは思えないスタイルを披露した前田敦子
AKB48の“絶対的センター”と称され、時代を象徴する国民的アイドルとして人気を博し、現在は俳優として新たな道を歩む前田。自身が「これが最後」と語るメモリアル写真集を講談社より2026年に発売する。
撮影の地に選んだのは、中欧オーストリアのウィーン。歴史と芸術、音楽が息づく街を巡り、全編、丁寧に撮り下ろした。30代の女性の“大人の恋”をテーマに、その凛とした美しさと、愛する人との夢のような時間と現実を揺れ動く切ない表情を、ウィーンの光の中に映し出している。
大人の魅力を余すところなく表現した今作。体づくりや日々の美容ルーティンにも徹底して向き合い「もう一度やってと言われても、きっともうできない」と語るほど、ストイックに自らを追い込んで仕上げた、完璧なボディラインを披露した。
前田が「クリエイティブチームの皆さんと、“一つの芸術作品を作り上げる”という思いで臨みました」と語るように、コンセプト、衣装、ヘアメイクの細部に至るまで、クリエイターたちと幾度もディスカッションを重ね、1カットずつ丁寧に撮影。まさに表現者としての前田が、大人の恋の物語を体現した一冊となる。
また、テーマに合わせた衣装にもこだわり、女性にとって参考になるスタイリングや、挑戦してみたくなるランジェリーを多数着用。「最後の写真集として、後悔なく出し切りたい」という言葉通り、切なく色香漂う表情と過去の写真集を上回る大胆な露出への挑戦も見どころだ。
ネット書店では順次予約の受付を開始予定。また、刊行を記念したお渡し会も開催予定となっている。
【プロフィール】前田敦子（まえだあつこ）
1991年7月10日生まれ、千葉県出身。2005年にAKB48の第1期生としてデビューし、AKB48劇場の舞台に立つ。2006年のインディーズデビュー以降、約5年間にわたりセンターを務め、“絶対的センター”として国民的な人気を獲得。2012年にグループを卒業後は、俳優として表現を続けている。2025年12月8日に芸能活動20周年を迎える。映画『恋に至る病』公開中、舞台『飛び立つ前に』公演予定。
