パナソニックの有機ELテレビ「TV-65Z95B」

読者へ本当にオススメしたい製品をセレクトする「AV Watchアワード」。今年も、高画質・高音質なナンバーワンテレビを決めるべく、テレビメーカー7社から全11モデルの液晶テレビ・有機ELテレビを集め、横並びでの比較視聴とデータ測定を行なった。

10月31日公開の「2025年液晶テレビ大賞」「2025年有機ELテレビ大賞」発表に先立ち、比較視聴を実施した11モデルをブランド別に紹介する。

※実際のテスト時は、スタンドにテレビを乗せて視聴しています

今回取り上げるブランドは「パナソニック」。

AV Watchアワード2025では、今年6月に発売した4K有機ELテレビの「TV-65Z95B」(53万円前後)と、4K液晶テレビ「TV-65W95B」(30万円前後)をテストした。

それぞれの概要・仕様と合わせ、マスターモニターとの比較動画および視聴機の測定データを掲載する。

有機ELラインナップ

パナソニックは、画質・音質・デザインと、6年ぶりにフルモデルチェンジを行なったフラッグシップ「Z95B」を筆頭に、ハイグレードモデルの「Z90B」、石こうボードの壁に細いピンで壁掛けできる「LW2」の全3シリーズ10機種の4K有機ELを展開。サイズは42型から77型まで。価格は26万円前後から。

シリーズと市場想定価格

有機EL77 65 55 48 42 Z95B 94 53 38 ー ー Z90B ー 41 29 27 26 LW2(壁掛け型) ー 48(HDD無) 32(HDD無)38(HDD有) ー ー

最上段の数字は「インチサイズ」、マス目の中の数字は市場想定価格(万円)

シリーズ別比較

エンジン パネル 倍速 HDR アトモス 音声出力 チューナ HDMI入力 Z95B 新世代AI高画質エンジン RGBOLED 120Hz144Hz(VRR) DolbyVision IQHDR10＋ADAPTIVEHDR10HLG 〇 160W～180W 2K:34K:2 4 Z90B OLED 60W LW2 ヘキサクロマドライブプラス 120Hz ー 20W 1or3(チューナ)(モニター)

液晶ラインナップ

4K液晶は、ミニLEDバックライト搭載の「W95B」、スタンダードな「W90B」「W80B」、そしてキャスター付きスタンドで移動もラクな「LF2」の全3シリーズ12機種をラインナップしている。サイズは43型から75型まで。価格は13万円前後から。

シリーズと市場想定価格

液晶75 65 55 50 43 W95B 38 30 24 ー ー W90B ー 24 20 17 16 W80B ー ー ー 15 13 LF2 ー ー ー ー 17(HDD無/白)18(HDD無/黒)21(HDD有/白)

最上段の数字は「インチサイズ」、マス目の中の数字は市場想定価格(万円)

シリーズ別比較

エンジン ミニLED 倍速 HDR アトモス 音声出力 チューナ HDMI入力 W95B 新世代AI高画質エンジン 〇 120Hz144Hz(VRR) DolbyVision IQHDR10＋ADAPTIVEHDR10HLG 〇 50W 4K:22K:3 4 W90B ー 30W W80B ー DolbyVisionHDR10＋ADAPTIVEHDR10HLG 20W LF2 ヘキサクロマドライブ DolbyVisionHDR10＋HDR10HLG ー 1or3(チューナ)(モニター)

有機ELテレビ「TV-65Z95B」について

パナソニックの有機ELテレビ「TV-65Z95B」

RGBタンデムパネルと、パナソニック独自のディスプレイ構造などを採用した、フラッグシップ「Z95B」シリーズの65型。

発光層を4層に増やした新パネル「プライマリーRGBタンデム」によって、発光効率の向上によるコントラスト向上と、光の純度アップによる広色域化を実現。コントラストが高く、色鮮やかな映像が表現できるようになった。

従来の独自構造(独自素材貼り付け、バックカバー一体型放熱プレート)に加えて、ファンを使わずに、スムーズな気流でパネル冷却が行なえる「サーマルフロー」筐体を採用。パネルの発光を制御する「Bright Booster」も改良することで、パネル性能の最大化と更なるコントラスト化を実現している。

サウンドシステムは、全ユニットを刷新した「360立体音響サウンドシステム＋」を搭載。

独自のラインアレイスピーカーと高さ方向の音を再現するイネーブルドスピーカー、水平方向の音の広がりを強化するワイドスピーカー、低域を強化するウーファーを備え、総合出力は170W(Z95Aは160W)。プレミアムシアターのような広大な音場を目指した。Dolby Atmosもサポートする。

液晶テレビ「TV-65W95B」について

パナソニックの液晶テレビ「TV-65W95B」

ミニLEDバックライトを搭載した、液晶ビエラのフラックシップモデル。量子ドットは搭載しない。

進化ポイントは、バックライトエリア駆動の分割数が前モデル比で約2.5倍に細分化されたこと。これにより、ハローを大幅に抑制。信号処理によるコントラスト制御(Wエリア制御)を組み合わせることで、従来よりもコントラストの高い映像を実現した。

また、バックライトの色温度変化に応じて、色をチューニングするアルゴリズムを新搭載。どのようなシーンでも、正確な色表現が行なえるようにした。

内蔵スピーカーは、フルレンジ2基(30W)に加え、出力20Wの新ウーファーを搭載。音声実用最大出力50Wを実現し、迫力ある低音を目指した。

有機EL「65Z95B」、液晶「65W95B」ともに、OSは「Fire TV」。ネット動画やサービスを横断して選べるホーム画面と、サクサクと快適に操作できるレスポンス性を実現した。

チューナーは、BS4K・110度CS4Kチューナー×2、地上/BS・110度CSチューナー×3を搭載。HDMI入力は4系統。4K/144fps(VRR)までの高リフレッシュレートなゲーム信号もサポートする。

消費電力・年間消費電力は、65Z95Bが543W・210kWh/年、65W95Bが275W・180kWh/年。

スタンドを含む外形寸法/重量は、65Z95Bが1,448×348×916mm(幅×奥行き×高さ)/約29kg、65W95Bが1,446×321×867mm(同)/約22.5kg。

マスターモニターとの比較動画

有機EL

4KブルーレイのHDR映像(1,000nits/24p)を、パナソニックの4K有機ELテレビ「TV-65Z95B」(左、映像モードは「シネマプロ」)と、ソニーのマスターモニター「BVM-HX3110」(右)に同時に表示し、ミラーレスカメラで4K/HDR収録した映像



※鑑賞時は、HDR対応のテレビ、PC、スマートフォンなどを使用してください。SDR環境では、正しく表示されません。

推奨設定：ガンマ/HDR10、色域/BT.2020、色温度/D65

液晶

4KブルーレイのHDR映像(1,000nits/24p)を、パナソニックの4K液晶テレビ「TV-65W95B」(左、映像モードは「シネマプロ」)と、ソニーのマスターモニター「BVM-HX3110」(右)に同時に表示し、ミラーレスカメラで4K/HDR収録した映像



※鑑賞時は、HDR対応のテレビ、PC、スマートフォンなどを使用してください。SDR環境では、正しく表示されません。

推奨設定：ガンマ/HDR10、色域/BT.2020、色温度/D65

ディスプレイ性能

映像モード「オートAI」(HDR)

有機EL「Z95B」

映像モード「オートAI」(デフォルト時)における、Calman Ultimateのプレキャリブレーション結果

キャリブレーションターゲットは「白色点：D93」「カラースペース：BT.2020」「EOTF：SMPTE 2084(PQ)」

映像モード「シネマプロ」(HDR)

映像モード「シネマプロ」(デフォルト時、明るさ70)における、Calman Ultimateのプレキャリブレーション結果

キャリブレーションターゲットは「白色点：D65」「カラースペース：BT.2020」「EOTF：SMPTE 2084(PQ)」

映像モード「シネマプロ」(明るさ100)における、Calman Ultimateのプレキャリブレーション結果

キャリブレーションターゲットは「白色点：D65」「カラースペース：BT.2020」「EOTF：SMPTE 2084(PQ)」

映像モード「FILMMAKER MODE」(HDR)

映像モード「FILMMAKER MODE」(デフォルト時、明るさ70)における、Calman Ultimateのプレキャリブレーション結果

キャリブレーションターゲットは「白色点：D65」「カラースペース：BT.2020」「EOTF：SMPTE 2084(PQ)」

映像モード「FILMMAKER MODE」(明るさ100)における、Calman Ultimateのプレキャリブレーション結果

キャリブレーションターゲットは「白色点：D65」「カラースペース：BT.2020」「EOTF：SMPTE 2084(PQ)」

ディスプレイ性能

映像モード「オートAI」(HDR)

液晶「W95B」

映像モード「オートAI」(デフォルト時)における、Calman Ultimateのプレキャリブレーション結果

キャリブレーションターゲットは「白色点：D93」「カラースペース：BT.2020」「EOTF：SMPTE 2084(PQ)」

映像モード「シネマプロ」(HDR)

映像モード「シネマプロ」(デフォルト時)における、Calman Ultimateのプレキャリブレーション結果

キャリブレーションターゲットは「白色点：D65」「カラースペース：BT.2020」「EOTF：SMPTE 2084(PQ)」

映像モード「FILMMAKER MODE」(HDR)

映像モード「FILMMAKER MODE」(デフォルト時)における、Calman Ultimateのプレキャリブレーション結果

キャリブレーションターゲットは「白色点：D65」「カラースペース：BT.2020」「EOTF：SMPTE 2084(PQ)」

輝度

カラースペクトラム

有機EL 映像モード「オートAI」 Z95B(25年モデル) Z95A(24年モデル) MZ2500(23年モデル) 10%輝度 1,895cd/m2 1,410cd/m2 1,328cd/m2 全白輝度 391cd/m2 232cd/m2 233cd/m2 映像モード「シネマプロ」 Z95B(25年モデル) Z95A(24年モデル) MZ2500(23年モデル) 10%輝度 2,305cd/m2明るさ1001,018cd/m2明るさ70(デフォルト) 1,589cd/m2 1,440cd/m2 全白輝度 320cd/m2明るさ100357cd/m2明るさ70(デフォルト) 211cd/m2 212cd/m2 映像モード「FILMMAKER MODE」 Z95B(25年モデル) Z95A(24年モデル) 10%輝度 2,307cd/m2明るさ1001,018cd/m2明るさ70(デフォルト) 1,585cd/m2 全白輝度 328cd/m2明るさ100344cd/m2明るさ70(デフォルト) 214cd/m2 液晶 映像モード「オートAI」 W95B(25年モデル) A95A(24年モデル) MX950(23年モデル) 10%輝度 1,417cd/m2 1,721cd/m2 1,622cd/m2 全白輝度 715cd/m2 766cd/m2 731cd/m2 映像モード「シネマプロ」 W95B(25年モデル) A95A(24年モデル) MX950(23年モデル) 10%輝度 1,273cd/m2 1,505cd/m2 1,489cd/m2 全白輝度 603cd/m2 642cd/m2 666cd/m2 映像モード「FILMMAKER MODE」 W95B(25年モデル) 10%輝度 1,274cd/m2 全白輝度 687cd/m2有機EL「Z95B」

映像モード「シネマプロ」時のカラースペクトラム

液晶「W95B」

映像モード「シネマプロ」時のカラースペクトラム

色域

有機EL「Z95B」

映像モード「シネマプロ」時の色域

映像モード「シネマプロ」 Z95B(25年モデル) Z95A(24年モデル) MZ2500(23年モデル) BT.20201931カバー率 78.62% 73.58% 72.70% BT.20201976カバー率 82.02% 76.33% 75.19% 液晶「W95B」

映像モード「シネマプロ」時の色域

画素構造

映り込み

入力遅延

HDMI仕様

映像モード「シネマプロ」 W95B(25年モデル) W95A(24年モデル) MX950(23年モデル) BT.20201931カバー率 65.93% 76.58% 75.10% BT.20201976カバー率 72.36% 81.62% 80.29%有機EL「Z95B」液晶「W95B」有機EL「Z95B」液晶「W95B」有機EL 映像モード「ゲームプロ」等速駆動オン Z95B(25年モデル) Z95A(24年モデル) MZ2500(23年モデル) 4K60p 1.2ms 1.2ms ー 2K120p 1.0ms 1.0ms ー 映像モード「ゲームプロ」等速駆動オフ Z95B(25年モデル) Z95A(24年モデル) MZ2500(23年モデル) 4K60p 8.8ms 8.8ms 10.9ms 2K120p 1.0ms 1.0ms 2.6ms 液晶 映像モード「ゲームプロ」 W95B(25年モデル) W95A(24年モデル) MX950(23年モデル) 4K60p 9.2ms 9.2ms 11.4ms 2K120p 1.6ms 1.5ms 3.1ms有機EL HDMI入力信号 Z95B(25年モデル) Z95A(24年モデル) MZ2500(23年モデル) 4K120fps 〇 〇 〇 4K144fps 〇 〇 ー ゲーム用HDR10 〇 〇 〇 ゲーム用Dolby Vision 〇 〇 60Hzまで 4K50Hz 〇 〇 〇 1440p 〇 〇 ー 非圧縮ステレオ 〇 〇 〇 非圧縮5.1ch 〇 〇 〇 非圧縮7.1ch ー ー ー ドルビーデジタル 〇 〇 〇 DTS ー ー ー Dolby Atmos 〇 〇 〇 DTS:X ー ー ー その他 Z95B(25年モデル) Z95A(24年モデル) MZ2500(23年モデル) 電源ケーブル着脱 〇 ー ー スイーベルスタンド 〇 〇 〇 液晶 HDMI入力信号 W95B(25年モデル) W95A(24年モデル) MX950(23年モデル) 4K120fps 〇 〇 〇 4K144fps 〇 〇 ー ゲーム用HDR10 〇 〇 〇 ゲーム用Dolby Vision 〇 〇 60Hzまで 4K50Hz 〇 〇 〇 1440p 〇 〇 ー 非圧縮ステレオ 〇 〇 〇 非圧縮5.1ch 〇 〇 〇 非圧縮7.1ch ー ー ー ドルビーデジタル 〇 〇 〇 DTS ー ー ー Dolby Atmos 〇 〇 〇 DTS:X ー ー ー その他 W95B(25年モデル) W95A(24年モデル) MX950(23年モデル) 電源ケーブル着脱 〇 〇 ー スイーベルスタンド ー ー ー 測定について

・パネル性能の測定には、キャリブレーションサービスを行なっている株式会社エディピットに協力を依頼した

・「シネマ系」「おまかせ系(無い場合は標準)」の2つのモードで測定(プレキャリブレーション)を実施した

・パターンジェネレータから、色温度D93/D65のHDR信号をテレビに入力。カラースペース(BT.2020)、EOTF、RGBバランス、色精度(デルタE)、10% Window(ピーク輝度)、100% Window(全白輝度)を、ソフトウェア「Calman Ultimate」で測定した

・測定環境は全暗。テレビは全モデル、工場出荷時にするため初期化し、センサー系の機能は全てオフとした

・「シネマ系」「おまかせ系」のモードは、デフォルト状態で測定した。ただし、デフォルトで明るさが低く抑えられている機種については、明るさを調整し、輝度が最大になる状態でも測定を行なった

・測定は何度か実施し、最も良い数値をセレクトした

・測定値で異常が見られた場合は、機器の状態や設定、接続などを見直し、テレビやPC、ジェネレータの再起動などを実施した。それでも変化が見られない場合は、メーカーに問い合わせを行なった