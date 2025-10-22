MLB公式Xがワールドシリーズへ向けて投稿

ドジャースとブルージェイズが激突するワールドシリーズは24日（日本時間25日）に開幕する。決戦を前にMLB公式SNSは対決構図を表すビジュアルを公開。両軍から4人ずつが描かれているが、最大級の大きさで載っているのはドジャースの大谷翔平投手だった。

20日（同21日）に公開されたデザインでは大谷は左上部、画面の1/4ほどの大きさを占めており、そこと対峙するようにブラディミール・ゲレーロJr.内野手が描かれていた。そのほか、ドジャースからは大きさ順でT・ヘルナンデス、フリーマン、ベッツ。ブルージェイズはカーク、スプリンガー、イェサベージが並んでいる。大谷とゲレーロJr.はそれぞれのリーグ優勝決定シリーズでMVPに選ばれている。

MLB公式は対決を煽る迫力のあるイラストに「舞台は整った。」の文言を添えている。「ショウヘイ・オオタニが飛行機でトロントに向かっている」「米国対カナダ」「ドジャースが連覇する」「オオタニ、ブルージェイズにチャンスを与えてください」「#オオタニハンマー」「ドジャースが本物の王者」「球界で最も若いスター選手が直接対決する」。史上最高の「GOAT」と大谷をかけて「GOATaniが制圧する」などのコメントが並ぶなど待ちきれない様子。

さらに日本のファンも「今回ばかりは大谷がちゃんとトロント行きの飛行機に乗ってるか確認しないといけない」と、ドジャース移籍の際の“騒動”を振り返るコメントや「ドジャースの顔として最も大きく掲載されたのは大谷翔平」などと反応していた。（Full-Count編集部）