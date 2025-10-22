この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTuber・霞さんが「【廃墟化】人が消えたと噂の都内一等地に行ってみたら騙されました」と題した動画を公開。“廃墟化”とSNSで囁かれていた東京都渋谷区の代官山を実際に歩き、その真の姿に迫った。

霞さんは動画冒頭で「SNS上の噂に大きく騙されることになった」と明かし、現地取材の結果、噂されていたような寒々しい町ではなく、「若者から高齢者まで、家族連れも含めた様々な年齢層の人々が絶え間なく行き交う活気ある光景」と感じたと語った。

駅前の“廃墟化”も事実とは異なり、2023年10月開業の『フォレストゲイト代官山』や、英国発フレグランスブランド・ジョーマローンロンドンなどの上質な店舗が賑わいを見せていることを詳細に紹介。霞さんは「落ち着きとにぎわいがうまく共存している、廃墟化とは真逆の大観山の活気ある今」と現地の印象を述べた。

また、かつて個性的なセレクトショップが立ち並び一世を風靡した代官山T-SITEや、駅直結の『代官山アドレス』など、歴史ある商業施設と新しい都市空間の共存を自ら歩いて解説。「駅前には今も変わらず愛され続けている施設と、時代に合わせて生まれ変わった場所が入り混じり、その中でも代官山駅から続くこの旧山手通りでは、かつてのにぎわいが少しずつ戻りつつある」と現状を分析した。

一方で谷筋エリアについては、「一時は店舗の撤退が相次ぎ、まるで時間が止まってしまったかのように、ひっそりとたたずんでいた時期も」としつつも、2025年には話題の新店舗が続々誕生。「噂にあるような静まり返った雰囲気はなく、新しいテナントを目当てに多くの人が列を作っていました」と復活の兆しを肌で感じ取ったという。

霞さんは代官山の“廃墟化説”を伝えるSNSの情報や、利用環境の変化についても丁寧に背景を解説しつつ、「過去と現在と未来が一つの街に折り重なって、この場所にだけ流れる時間の層を感じた気がします。変化を受け入れながら、新たな魅力を育てていく代官山」と、ポジティブな街の変化を強調した。

動画の締めでは「人が消えたという噂を覆し、力強く歩み続けるこの街を、また皆さんと一緒に見届けに訪れたい」と語り、今後も視聴者の関心に寄り添う取材を続けていく意欲を見せた。

YouTubeの動画内容

02:07

新ランドマーク「フォレストゲイト大観山」の圧倒的存在感と多層的な都市生活
05:53

谷筋エリア・ログロード大観山の10年と変化の軌跡
10:06

大観山が魅せる、過去・現在・未来の重なりと力強い再生

