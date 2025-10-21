『服探し』→【グローバルワーク】で！ 楽ちんなのにオシャレ♡「細見えスカート」

本格的な秋らしさを感じられるようになった今の時期、秋冬の装いを新調しようと考えている人も多いのでは？ これから買うなら、【グローバルワーク】の「細見えスカート」が狙い目かも。きれい見えするプリーツデザインに加えて、ウエストゴムで楽に穿けそうなアイテムが登場しています。秋冬トレンドのチェック柄でコーデの鮮度アップも狙えるので、ぜひワードローブに迎えてみて。

楽ちんなのにきれい見え！ 秋色プリーツスカート

【グローバルワーク】「ワイドプリーツフレアスカート」\5,990（税込）

トレンドのプレッピーな雰囲気が漂うチェック柄のプリーツスカート。ネイビー・ブラック・チャコールという暗めの色展開で、上品に秋ムードを演出してくれそう。ネイビーチェックを穿いたスタッフのありちゃんさんによると「すとんと落ちる細見えシルエット」「後ろはゴム入りで着脱楽ちん」と、細見えしながらも楽に穿けるようです。カジュアルなロゴスウェットと合わせても、きちんと感のあるプリーツデザインが大人顔に引き寄せてくれています。

デニムシャツと合わせて旬顔スタイルに

こちらは色違いのブラックチェックを着用したコーデ。暗めのトーンが大人っぽく、オンにもオフにも活躍しそうです。世界的トレンドとして注目を集めるデニムのシャツを合わせれば、カジュアルさも大人っぽさも備わった最旬スタイルに。シンプルなワンツーのマンネリを打破するなら、ネックレスやラメ入りのシューズで華やぎをプラスしてみて。

