準決勝は狭山西武、決勝は多摩川にサヨナラ勝ち

ボーイズリーグ東日本ブロックの秋の王座決定戦「ゼット杯 第37回日本少年野球東日本選抜大会」で、松戸中央ボーイズ（千葉県支部）が2連覇を達成した。19日に福島県須賀川市の牡丹台球場で準決勝と決勝が行われ、松戸中央は準決勝で狭山西武ボーイズ（埼玉県西支部）、決勝では多摩川ボーイズ（東京西支部）にいずれもサヨナラ勝ちを収め、栄冠を手にした。

松戸中央は狭山西武との準決勝で、初回に4本のタイムリーを浴びていきなり5点を失った。しかし、2回までに2点を返し、6回に犠飛で3点目。最終回の7回、満塁で青木誓志選手が走者一掃の二塁打を放ち、6-5で劇的勝利を飾った。

準決勝の第2試合は多摩川ボーイズと東京城南ボーイズ（東京東支部）が対戦した。多摩川が1点リードの2回に関蓮太郎選手の適時二塁打、井端巧選手の適時三塁打などで一挙7点をあげるなど猛打爆発。10-1で5回コールド勝ちした。

松戸中央と多摩川による決勝は、多摩川が初回に小池樹里選手の適時打などで3点を先制。しかし、松戸中央は2回に2点をあげ、5回に平川瑛太選手が3ランを放ち、逆転した。

6回に2点を奪われて同点に追いつかれたものの、7回1死から平川が内野安打で出塁すると、4番・山下和希選手の打球が敵失を誘い二、三塁とした。坂本康太選手が四球を選び、その一投が暴投となり三走が生還。2戦連続サヨナラ勝利で優勝を飾った。

■試合結果

◎準決勝

狭山西武ボーイズ 500 000 0 5

松戸中央ボーイズ 110 001 3x 6

（狭）工藤、下久保、高橋-桂

（松）上西、大場、青木-鈴木

二塁打：工藤、平井、二田水（狭）、青木（松）

東京城南ボーイズ 000 10 1

多摩川ボーイズ 170 2X 10

（東）川本、海保、梶-細川

（多）渡邉、貝森-関

三塁打：増田、井端（多）

二塁打：細川、榎（東）、小林2、関（多摩川）

◎決勝

多摩川ボーイズ 300 002 0 5

松戸中央ボーイズ 020 030 1x 6

（多）小林、岡野、小山、関-増田

（松）大場、根本−鈴木

本塁打：平川（松）

二塁打：堀之内、増田（多）、鈴木（松）

〇最優秀選手

平川英汰（松戸中央ボーイズ）

〇敢闘選手

小林航（多摩川ボーイズ）（First-Pitch編集部）