10月1日以来の「SHO-TOWER」更新

一気に“フル稼働”した。ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。打者として1試合3本塁打、投手としても7回途中無失点10奪三振の大活躍を見せた。大谷と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは20日に公式X（旧ツイッター）を更新。様々な“アレンジ”で快挙を称えた。

大谷は9月30日（同10月1日）のレッズとのワイルドカードシリーズ第1戦で自身初の1試合2本塁打を叩き込んだものの、その後はバットから快音が消えた。しかしリーグ優勝決定シリーズ第4戦で大爆発する。

大谷は初回、3者連続奪三振の快投で自ら流れを作ると、その裏にキンタナから飛距離446フィート（約135.9メートル）の先頭打者弾を叩き込んだ。さらに4回には右腕パトリックから飛距離469フィート（約142.9メートル）の場外アーチをかけ、7回にはメギルから左中間へ一発を叩き込んだ。投げても10奪三振の力投を見せた。

歴史的一戦から2日、日清製粉ウェルナ公式Xは朝8時過ぎに本塁打数に応じたパンケーキを積み重ねる「SHO-TOWER」を怒涛に更新した。

「やったーーーー大谷翔平選手、ポストシーズン第3号ホームラン! 待っていました 大興奮の試合でしたね」とし、チョコレート味を投稿。その4分後には「またまたやったーーーー」「超特大弾!!! 衝撃の場外ホームランでしたね」とし、かぼちゃのアレンジのパンケーキを載せた。そして5分後に「さらに！やったーーーー」と大興奮で1試合3発を称え、「凄すぎました……ワールドシリーズ進出おめでとうございます」とし、カラフルなパンケーキでお祝いしている。また、投手バージョンのたこ焼きも「こちらも遅くなりましたが」として、10個焼き上げた。

レギュラーシーズンで話題を呼んだ同社の企画だったが、ポストシーズンで大谷のアーチが止まったことでなかなか更新されなかった。それだけに「お久しぶりです！」「美味しそうですね」「早い!!! それも3本分を別々に作るなんてーーー！」「大谷選手もそうだけど、この投稿を待っていましたー!!」と、待ち望んでいたファンからも称賛の声が送られた。（Full-Count編集部）