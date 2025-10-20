ラブホテル密会騒動が露見した小川晶・前橋市長（42）が、ついにその決断をした。10月17日、囲み会見で次のように語り、自身の給与を50％カットするとし、“続投”表明をしたのだ。

10月17日、記者団に語った小川市長 ©︎時事通信

「公約を一日でも早く果たしてほしいという市民の言葉をいただき、ここで退くのではなく、掲げた公約を実現することが私に課せられた責任。（略）誠実な説明と行動を重ねながら信頼の回復に努めていきたい」

小川市長が言う「市民の言葉」とは一体、何か。週刊文春は今月13日に開かれた非公開の「市民対話会」の会場外ルポを報じているが、今回、驚きの肉声をキャッチした。

当日、小川市長はこう切り出した。

「私が市役所の職員と複数回ラブホテルに行ったことについては、事実になります。 男女の関係や不貞行為はありませんが、誤解を招く軽率な行動であったと深く反省をしています。（略）相談場所としては、本当に極めて間違った選択をしてしまったということになります」

この後、参加者からの質疑応答に移る。そこでは「セクハラ」「女性だから」といったフレーズに加え、山本一太群馬県知事は「おかしい」とする反論など、小川市長がカメラの前ではめったに言及しない言葉を述べていた。

