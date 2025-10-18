「見ちゃダメ！」と母が子どもの手を引く──。スタージ・ウェーバー症候群という血管の奇形を患い、生まれながら右顔に大きなあざがある村田志穂さん（38）。子どものころから壮絶ないじめに遭っていましたが、苦難はその後も続きました。

【写真】「全然違う」暴走族時代経て、再婚し夫と穏やかな表情の現在の村田さん（14枚目/全14枚）

電車に乗れば石を投げられ…

就職先を探しながら、2006年5月にショベルカー゙の免許を取得した

── 生まれつき、スタージ・ウェーバー症候群という血管の奇形が見られる病気を患い、顔の右側に大きな赤っぽいあざがある村田さん。顔にあざがあることで、子どものころから壮絶ないじめに遭い不登校に。中学3年生になると家出をきっかけに暴走族に入りました。中学卒業後は定時制の高校に進学しますが、1年留年して5年間通い、20歳で高校を卒業。高校卒業と同時に暴走族も卒業しますが、いざ仕事を探しはじめると、あざが理由で職探しも難航したそうですね。

村田さん：いろいろな会社を受けましたが、面接に行っても履歴書を見てくれないとか、あからさまに「その顔ではウチではちょっと…」と帰されたことがありました。こんな仕事がしたい、といった希望はとくになかったのですが、接客業は全滅でしたし、店頭に立たず、裏方でお弁当を詰めるアルバイトも落ちました。以前、父が建設業の仕事をしていたことがあったので、私もユンボの資格を取って、建設会社の面接に行きましたが、女性だからとはじかれてしまったことも。でも、なかには採用してくれる建設会社があって働かせてもらったり、ある時期は清掃会社からOKをもらってなんとか働かせてもらったこともありました。

── 職探しでは苦労されたとのことですが、電車に乗ることや、街中に出ることすら大変だったとか。

村田さん：どこに行っても顔のあざを見られるし、電車に乗れば、知らない人から消しゴムのカスを投げられたり、唾をペッて吐かれたり、石ころが飛んできたこともありました。中学生のころから極力電車に乗らないようにしましたが、高校生のとき、どうしても地元の和歌山から大阪に行く用事があって、電車に乗る必要があったんです。電車に乗ると気持ちがしんどくなって息ができなくなるので、ひと駅乗っては降り、また次の電車でひと駅乗っては降りて、と繰り返しながら、どうにか大阪まで辿り着きました。

── かなりストレスが強そうですが、大人になった今はいかがですか？

村田さん：今でも電車はまったく乗りません。私は21歳で結婚して子どもを2人授かりました。子どもたちが小さいころ、子どもが電車に乗りたいと言ったので、頑張ってひと駅だけ子どもと乗ったことがあるんです。でもやっぱりしんどくて、帰りはタクシーで帰りました。

── だいぶツラそうです。街中ではいかがですか？

村田さん：今でもスーパーに行くと、知らない子どもが私の顔をジロジロ見ていることがあって、親御さんが「見ちゃダメだ」って言っているのがわかるんです。その光景が心苦しいのですが、今は慣れたというか、そこまで大きなダメージがなくなったような気もしていて。

子どもが私の顔を見て気持ち悪いって思うのは、ある意味いいことじゃないかと思うんです。子どもが親に「あの人変な顔」と言ったとしたら、「見ちゃダメ」ではなくて、「あの人は病気であざがあるんじゃないかな」と説明すれば、子どもは納得すると思います。説明せずに「見ちゃダメ」だといえば疑問が残るけど、親がひと言、説明するだけで世の中にはいろいろな人がいるんだなって理解もできるでしょうし。私の顔を道徳の教科書みたいに使ってくれたらいいなって思うんですけど。

自分以外の「当事者の話が聞きたい」と

フリースクールの恩師と

── そうやって思えるようになったのはいつごろからですか？

村田さん：ここ2、3年でしょうか。当事者の会を立ち上げて18年。立ち上げた当初はあざについてまだまだ受容できていたわけではないですが、メンバー同士でいろいろな話を重ねながら、自分ひとりではないんだと思ったし、心のうちを吐き出す場所ができたのは大きかったですね。また、一度離婚して再婚後、今の夫と一緒になりましたが、夫はいつも私に寄り添ってくれますし、気持ちが穏やかになり、自分のことを認められるようになった気がするんです。今でも電車には乗りませんが、子ども時代に悩んでいたころに比べたら、かなりラクになったと思います。

── 村田さんのお子さんから顔のあざについて聞かれることはありましたか？

村田さん：子どもたちが私の顔のあざについて聞いてくることがなかったので、自分から説明していました。「生まれつき血管の病気で、顔にあざがあってね」「こんなこと言われたらツラいよ」と言った気持ちも伝えました。子どもたちが小学校低学年のころは「ママの顔、かわいい」と言ってくれていました。子どもたちが私の顔のことでいじめられたら、と心配したこともありましたが、今のところ、そうしたこともないようです。

今は、遠出するとか何かあればお化粧して出掛けますが、普段はスッピンです。今も病気の影響で右頬が左に比べて膨らんでいるし、眉毛も左右非対称に歪んでいます。血管の奇形なのであざはどんどん広がっているし、前はここまで腫れていませんでした。でも、以前はあざが憎くてしょうがなかったんですけど、今となってはあざがあるから私だ、と思っています。

── 村田さんは、2007年8月、顔にあざをもつ当事者の会を立ち上げ、実名、顔出しでメンバーを集いましたが、どんな経緯だったのでしょうか？

村田さん：定時制の高校を5年で卒業して20歳で就職活動をしたときに、全然うまくいかないお話をしましたが、同じようにあざを持っている人はどうやって働いているんだろうって思ったんです。当事者同士の話を聞きたいと思って、それなら実名、顔出しで当事者の会を立ち上げて、みんなと話がしたいと思ったのがきっかけです。「痣とともに生きる会、フクローバー」という当事者の会を発足させて、今年で18年目になりますね。

── 公表して反応はいかがでしたか？

村田さん：すごくよかったです。電話やメール、たくさんの反響をいただいて、ほとんどがポジティブなものでした。当事者の会を発足させたことで同じようにあざで苦しんでいる人たちと思いを共有することができたし、顔出し実名で公表したことで、取材をしていただくようになりました。世間の人に少しでも知ってもらう機会になっていたらといいなと思っています。

当時、自分をいじめた人に会ったら

── 現在は、どんな生活をされていますか？

村田さん：夫が自営業なので一緒に働きながら、中学生のときに不登校で通ったフリースクールがあるんですけど、そのフリースクールを運営する支援センターで週1、2回、アルバイトで働かせてもらっています。

── 改めて、今までの人生を振り返ってどう思いますか？

村田さん：今は、この顔に生まれてよかったと思います。中学時代は壮絶ないじめに遭いましたが、今となっては私をいじめた人たちに対しても「ありがとう」と思います。いじめを経験しなかったら、普通に中学、高校、大学と卒業して就職もそこまで苦労しなかったと思うんです。でも、ツラい思いをしたことで、ほかの人には見えない景色を見たし、当事者の会を作ってみんなと交流を持ったり、こうした取材もそうですが、予想しなかった人生が待っていました。

大変な思いをしたとしても、自分が幸せになることで相手を見返せるって聞いたことがありますが、私は今すごく幸せなんです。もし、当時私をいじめた人とバッタリ会っても、普通に話せると思いますね。それくらい元気です。

今はやりたいことがたくさんあります。もちろん当事者の会はこれからも続けたいですし、世の中に発信もしていきたい。また、築110年を超える古民家を譲り受けたので、古民家を開放して、カフェやラウンジ、子ども食堂、何かの集いや会議に使ってもらってもいいですし、みなさんの憩いの場になれたらいいな、と考えています。また、キャンプ場の運営も別に考えています。古民家もキャンプ場も、どちらも根底にあるのは、今を楽しんでいる人はもちろん、私のように生きづらさを抱えた人にとっても、少しでも明るく、自分らしく過ごせるような空間を提供していきたいと思っています。

子どものころからあざでさんざん悩んできましたが、悩んだ日々が過去になって、今の自分なら大丈夫！と思えるようになりました。今は現在、未来に向けて日々楽しく過ごしています。

取材・文／松永怜 写真提供／村田志穂