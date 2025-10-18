ÂçÍ§²ÖÎø¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥óºÝÎ©¤Ä¥¿¥¤¥È¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û½÷Í¥¤ÎÂçÍ§²ÖÎø¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÍ§²ÖÎø¡¢¶»¸µ³«¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ç¥¬¡¼¥ê¡¼¥é¥ó¥¦¥§¥¤
ÂçÍ§¤Ï¡¢¶»¸µ¤¬¶õ¤¤¤¿¥¿¥¤¥È¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ù¥ì¡¼Ë¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¸ý¤ò¤Ä¤Ü¤Þ¤»¡¢¤¢¤¶¤È¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÂçÍ§¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö½©¤é¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¯¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¡×¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥óåºÎï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÍ§²ÖÎø¡¢¶»¸µ³«¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ç¥¬¡¼¥ê¡¼¥é¥ó¥¦¥§¥¤
¢¡ÂçÍ§²ÖÎø¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÈ¿¶Á
ÂçÍ§¤Ï¡¢¶»¸µ¤¬¶õ¤¤¤¿¥¿¥¤¥È¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ù¥ì¡¼Ë¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¸ý¤ò¤Ä¤Ü¤Þ¤»¡¢¤¢¤¶¤È¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÂçÍ§¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö½©¤é¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¯¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¡×¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥óåºÎï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û