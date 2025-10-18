インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、講演会・トークショー専門の講師派遣サイト「スピーカーズ」と共同で調査した「部下にしたい有名人」について調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。

調査は2025年9月19日から10月2日、全国の男女を対象にインターネットで行われました。計1000人から有効回答を得ています。

3位は、米大リーグ「ロサンゼルス・ドジャース」の大谷翔平選手で、46票でした。回答者からは「礼儀や人間性がいい」（50代男性）、「正直で、努力家。 みんなへの気遣いや優しさなど、全てにおいて優れているから」（60代女性）、「結果を出してもらえそうだから」（50代男性）といった声が寄せられたとのことです。

2位には、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーさんがランクイン。55票でした。「有能でいろいろな仕事を完璧にこなしてくれそうなので」（40代男性）、「理論的に働いてくれそうだから」（50代男性）、「優秀だから」（30代男性）といったコメントがあったということです。

そして、1位は俳優の芦田愛菜さんで、73票獲得しました。「聡明（そうめい）で何でもできそう」（40代男性）、「愛嬌（あいきょう）があって楽しく話せそうなので、一緒に働いていて楽しめそう」（30代男性）、「知的だけど素直そうなので、仕事もできて聞き入れた上で意見もしてくれそうだから」（50代女性）などの回答が集まったとのことです。