【ロボ道 エヴァンゲリオン 第13号機】 10月17日 出荷開始 価格：35,200円

threezeroは、フィギュア「ロボ道 エヴァンゲリオン第13号機」を10月17日に出荷開始する。価格は35,200円。

本商品はアニメ映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」に登場した「エヴァンゲリオン第13号機」をノンスケールの可動フィギュアで立体化したもの。亜鉛合金ダイキャスト製フレームの採用により約50カ所の可動ポイントを実現している。

肩パイロンを含めて高さ約28cmの可動フィギュアで、プレイアビリティを向上させる様々なギミックも搭載されている。

交換式の胸部装甲パーツ2種と追加の腕パーツが1対付属し、2本腕形態または4本腕形態を選択できる。また、ヘッドパーツは2種類付属し、通常のものと赤い目のものとの交換式となっている。

両肩パイロンにはそれぞれRSホッパー格納ブロックが装着可能で、背部装甲パーツは通常のものに加え、浮遊状態のRSホッパー4つを取り付け可能なものが付属。また各RSホッパーには、攻撃時のエフェクトパーツもしくはA.T.フィールドエフェクトパーツを装着できる。

ロンギヌスの槍は2本付属し、両手に装備することで劇中のシーンを再現でき、様々なポージングに対応するロボ道共通アクションスタンドも付属している。

【付属品】

・交換式のヘッドパーツ×2種（通常のヘッドパーツと、赤い目のヘッドパーツ）

・交換式の胸部装甲パーツ×2種（2本腕状態用のものと、4本腕状態用のもの）、追加の腕パーツ×1対

・両肩パイロンに装着可能なRSホッパー格納ブロック×1対、交換式の背部装甲パーツ×2種（通常のものと、浮遊状態のRSホッパー4つが取り付け可能なもの）、RSホッパー×4、RSホッパー用攻撃エフェクトパーツ×4、RSホッパー用A.T.フィールドエフェクトパーツ×4

・ロンギヌスの槍×2

・交換式手首パーツ×10対：通常の腕用の5対（拳、槍保持用の手、指をまっすぐ伸ばした手、リラックスしたポーズの手、大きく開いたポーズの手）

・追加の腕用の5対（拳、槍保持用の手、指をまっすぐ伸ばした手、リラックスしたポーズの手、大きく開いたポーズの手）

・ロボ道アクションスタンド

・エヴァンゲリオン第13号機用ロボ道アクションスタンド接続パーツ

(C)khara

※発売日は流通により前後する場合があります。