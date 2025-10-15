いつもの味が格上げされること間違いなし！ カルディコーヒーファームで買えるおすすめフードをご紹介します。お聞きしたのは、カルディ商品が大好きなESSEフレンズエディター3名。おすすめの食べ方も一緒に伺いました。

最初に登場してくれたのは、ライフオーガナイザーのほか、片付けコンサルタントとして活動するきくともさん（50代）。くせになる味でパクパクすすむ、韓国料理であるチュモッパの素をおすすめしてくれました。

【写真】バゲットに塗って絶品…！イベリコ豚のレバーパテ

「韓国のりの風味と漬物の酸味や食感がアクセントになり、子どもから大人まで食べやすい味のチュモッパの素。わが家では、冷凍ご飯と混ぜて朝食や昼食にしたり、ホームパーティでの1品にしたりと大活躍です。コロンとした見た目もかわいい！」（きくともさん）

・オリジナル チュモッパの素 85g

次に登場してくれたのは、2級FP技能士として活躍するsakuraさん（40代）。サラダにかけるだけで抜群においしくなる、ドレッシングを紹介してくれました。

「すりおろしたタマネギとたっぷりのニンニクが入ったドレッシングは、ほのかな酸味と野菜のコクが食欲をそそります。家族もすっかりハマり、わが家の鬼リピアイテムに。とろみがあって濃い味つけなので、ロメインレタスと合わせるのがとくにおすすめです」（sakuraさん）

・オリジナル エマルジョンドレッシング 300mL

3：イベリコ豚の濃厚パテが高級感たっぷりのおつまみに

最後に、二級建築士の資格をもち、住宅デザイナーとして活躍する御園生梓さん（40代）。見栄え最高でうま味のつまったパテを紹介してくれました。

「レバーやスパイスのうま味がつまったイベリコ豚のレバーパテ。バゲットに塗ってリコッタチーズやドライフルーツ、ナッツを添えれば、ワインによく合う見栄え最高の一品ができ上がります。パスタソースに少量加えると、うま味と深みがぐっと増してさらにおいしい！」（御園生さん）

・コーレン イベリコ豚レバーパテ 156g

※ この特集で紹介したアイテムは、撮影時に各店舗で販売されていたアイテムです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください