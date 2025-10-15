»³ËÜÍ³¿¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤ËÅê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡¥Þ¥¹¥¯±Û¤·¤Ë¸«¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î²÷Åê¡¢¥¹¥ß¥¹¤âÃ¦Ë¹
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï2004Ç¯¥Û¥»¡¦¥ê¥Þ°ÊÍè¤ÎPS´°Åê
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£9²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ7Ã¥»°¿¶¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¤òÃ£À®¤·¤¿¡£²÷Åê¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤Ï¡¢´°Åê¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½é²óÀèÆ¬¤Î¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤Ë½éµå96.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155.9¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÈïÃÆ¡£Å¨ÃÏ¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÊ¨¤Î©¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¨¡¼¥¹¤¬ÄÀÌÛ¤µ¤»¤ë¡£Áö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼ºÅÀ¤Ïµö¤µ¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ü¡¼¥ó¤ò»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢9²ó111µå¤òÅê¤²¤Æ3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ1»Íµå¡¢7Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥¹¥ß¥¹¤Ï¡¢»³ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤ËÅê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¡¢¼å¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¡¢»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÂè1Àï¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤¬8²ó103µå¤òÅê¤²¤Æ1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢Ìµ»Íµå10Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£Ï¢Æü¤ËÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¹¥Åê¤ò¥Þ¥¹¥¯±Û¤·¤Ë¸«¤¿¥¹¥ß¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢Èà¤é¤Î³èÌö¤Ë¤Ï´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Í¡×¤È¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë