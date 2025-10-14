¿Íµ¤¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ê¥¹¥È¥ì¥¹¥È¤Ë¿·¥µ¥¤¥º¤¬ÄÉ²Ã¡ª²£Éý32.5cm¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥ê¥¹¥È¥ì¥¹¥È
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢Ìó15¡ë¤Î·¹¼Ð¤Ç¼«Á³¤Ê¼ê¼ó¤Î³ÑÅÙ¤òÊÝ¤Á¡¢¼ê¼ó¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Æ²÷Å¬¤Ê¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°´Ä¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¿Íµ¤¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ê¥¹¥È¥ì¥¹¥È¤Ë²£Éý32.5cm¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ö200-TOK023BK¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¢£¼ê¼ó¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÌó15¡ë¤Î¥¨¥ë¥´¥Î¥ß¥¯¥¹Àß·×
Ìó15¡ë¤Î·¹¼Ð¤¬¼«Á³¤Ê¼ê¼ó¤Î³ÑÅÙ¤ò¥¡¼¥×¡£¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°»þ¤Ë¼ê¼ó¤Î³ÑÅÙ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ê¼ó¤ÎÈè¤ì¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡£²÷Å¬¤Ê»ÑÀª¤òÊÝ¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´Ö¤Îºî¶È¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¯½¸ÃæÎÏ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥¹¥ê¥àÀß·×¤Ç¥Ç¥¹¥¯¤ò¹¡¹»È¤¨¤ë
Éý32.5cm¤Î¥¹¥ê¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥¡¼¥ì¥¹¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ä¥Î¡¼¥ÈPC¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¥Ç¥¹¥¯¤Ç¤â°µÇ÷´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢ºî¶È¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ê¥¹¥È¥ì¥¹¥È¤À¡£
¢£Å¬ÅÙ¤Ê¹Å¤µ¤ÇÄÀ¤ß¹þ¤ß¤òËÉ»ß
ÆâÉô¤Ë¤ÏÃÆÎÏÀ¤Î¤¢¤ëPE¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¡£½À¤é¤«¤¹¤®¤º¹Å¤¹¤®¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¼ê¼ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é²÷Å¬¤µ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¡£Ä¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â¥Ø¥¿¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¢£³ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿Áàºî¤ò¼Â¸½
Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï6ÅÀ¤Î³ê¤ê»ß¤á¥´¥àÂ¤òÇÛÃÖ¤·¡¢ºî¶ÈÃæ¤Î¥º¥ì¤òËÉ»ß¡£¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°Ãæ¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¬¤¿¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¤ëÀß·×¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ê»ÈÍÑ´¶¤¬Â³¤¯¡£
¢£¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¥¶¡¼Ä´¥Ç¥¶¥¤¥ó
É½ÌÌ¤Ë¤Ï¼ê¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤¤PUÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£±ø¤ì¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¥µ¥Ã¤È¿¡¤¯¤À¤±¤ÇÀ¶·é¤òÊÝ¤Æ¤ë¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¼«Âð¤Î¤É¤ó¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡£
¢£À½ÉÊ»ÅÍÍ
¢£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ê¥¹¥È¥ì¥¹¥È¤Ë²£Éý32.5cm¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ö200-TOK023BK¡×
