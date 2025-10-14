¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡Ù¶åÏº¥ö³Ù¤Î»àÆ®¤òºÆ¸½¤¹¤ëS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡)¤¬ÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡Ù¤è¤ê¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬ ¶åÏº¥ö³Ù¤Î»àÆ®¥»¥Ã¥È¡×(23,100±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¡¢CLUB TAMASHII MEMBERS¤òÂÐ¾Ý¤Ë10·î20Æü12»þ¡Á10·î22Æü23»þ¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õÉÕ¤ò¹Ô¤¦¡£ÅöÁªÈ¯É½¤Ï10·î23Æü¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬ ¶åÏº¥ö³Ù¤Î»àÆ®¥»¥Ã¥È¡×(23,100±ß)
¡ÖS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬ ¶åÏº¥ö³Ù¤Î»àÆ®¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡Ù25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡ÙÂè48ÏÃ¤Ç¤Î¡¢Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÎÃÏ¡Ö¶åÏº¥ö³Ù¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÇ½ª·èÀï¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿µæ¶Ë¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¡¢¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡ÙÂè48ÏÃ¡Ö¶õ²æ¡×¤Ë¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤È¡Ö¥ó¡¦¥À¥°¥Ð¡¦¥¼¥Ð¡×¤ÎÁÔÀä¤Ê»àÆ®¤òºÆ¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢2ÂÎ¤Ë·ì¤·¤Ö¤¤ÈÀã¤ÎÉ½¸½¤ò»Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤òºÎÍÑ¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ù¥ë¥È¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥¢¡¼¥¯¥ë¡×¤È¡Ö¥²¥É¥ë¡¼¥É¡×¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤ê¤Ò¤Ó³ä¤ì¤¿¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ï¡¢¡Ö¸ÞÂå Íº²ð¡×¤¬¤ä¤µ¤·¤¤¿´¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ê¤¯ÊÑ¿È¤·¤¿¤³¤È¤òÉ½¤¹ÀÖ¤¤Ê£´ã¤òºÆ¸½¡£Ê£´ã¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÆâÉô¥â¡¼¥ë¥É¤Þ¤ÇåÌÌ©¤ËÂ¤·Á¡£ ÆÃÄ§Åª¤Ê¼¿¹õ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢±ð¤òÍÞ¤¨¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÉ½¸½¡£Á´¿È¤Î¥´¡¼¥ë¥É¤È¥°¥ì¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¡¢ºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë¿§Ê¬¤±¡£¥é¥¤¥ó¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦ºÆ¸½¤·¤¿¡£
¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¥Ñ¡¼¥Ä¤ÏÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤ä¹½¤¨¥Ý¡¼¥º¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò´Þ¤à·×5¼ï¤¬ÉÕÂ°¡£¡Ö¸ÞÂå Íº²ð¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë»ÅÁð¤Î¥Ý¡¼¥ºÍÑ¼ê¼ó¥Ñ¡¼¥Ä¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ó¡¦¥À¥°¥Ð¡¦¥¼¥Ð¡×¤ÏÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢Æ¬Éô¤ÈÁ´¿È¤ÎÁõ¾þ¤Ç°Û¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¥É¤Î¿§Ì£¤ä¡¢³Û¤ÎÌæ¾Ï¤Ê¤É¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£ÆÃÄ§Åª¤ÊÁ´¿È¤ÎÁõ¾þ¤Ï¡¢¶Ë¸Â¤Þ¤ÇºÆ¸½ÅÙ¤òÄÉµá¤·¤ÆÂ¤·Á¡£
¸åÆ¬Éô¤«¤é¿¤Ó¤ëÌÓÈ±¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤ÇÀÜÂ³¤·¡¢Æ¬Éô¤Î²ÄÆ°°è¤ò³ÎÊÝ¡£ÇØÌÌ¤ËÏ¢¤Ê¤ë¶â¤ÎÁõ¾þ¤Ë¤ÏÆð¼ÁÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢ËÜÂÎ¤Î²ÄÆ°¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ý¡¼¥º¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï3¼ïÉÕÂ°¤·¡¢¡ÖÄ¶¼«Á³È¯²Ð¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤ä¡¢ºÇ½ª·èÀï¤Î·ã¤·¤¤ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¡£¹ü³Ê¤«¤éÂ¤·Á¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«Á³¤«¤Ä¹¤¤²ÄÆ°°è¤ò¼Â¸½¡£¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤È¡Ö¥ó¡¦¥À¥°¥Ð¡¦¥¼¥Ð¡×¤ÎÁÔÀä¤Ê»àÆ®¤ò¡¢Î×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
(C)ÀÐ¿¹¥×¥íŽ¥Åì±Ç
