築地銀だこ「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま！」とコラボ 限定デザインのたこやきパック登場
【モデルプレス＝2025/10/14】築地銀だこでは、2025年10月20日（月）より「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま！」とのコラボキャンペーンを、全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）にて実施する。
今回のコラボレーションは、Nintendo Switch 「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま！」、Nintendo Switch 2 向けソフト 「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま！ Nintendo Switch 2 Edition」 にて配信中の無料アップデート 「たこやきやさん」 の開店を記念して実現したもの。
築地銀だことしては初となる“たこやきやさん”同士の夢のコラボレーションとして、たまごっちたちの“笑顔だんらんのひととき”を表現したオリジナルデザインのたこ焼の持ち帰り専用パックをコラボ限定商品として発売する。
1箱24個入りで、すべてソースの「プチプチおみせっち だんらんパック」と、ソース＋好みの定番トッピング商品2種を選べる「プチプチおみせっち わいわいパック」を展開。
さらに、コラボだんらんパックを1点購入につき、オリジナルステッカーを1枚プレゼント。全2種のうち1種を選ぶことができ、数量限定につき、なくなり次第終了となる。（modelpress編集部）
【発売日】
2025年10月20日（月）
※各店舗の在庫が無くなり次第終了
【販売店舗】
全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）
◆ “たこやきやさん”同士の夢のコラボが実現
■「築地銀だこ」 ×「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま!」 コラボレーション概要
