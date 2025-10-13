Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月13日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は個人首位に立つU-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）。MVP経験もある“戦闘民族”が、今年も猛威を振るっている。

【映像】鈴木優の快進撃は止めらるのか

鈴木優はトップ2回、2着1回、3着2回と5戦してラスなし。トップ2回はいずれも特大で、放銃の平均失点も高いが、それを補って余りある攻撃力でカバーしている。勝つ時はとことん勝つ。強者の鉄則だ。

徹底的に勝つといえば、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）をイメージする人も多い。今シーズンは前回出場時に4戦目で初勝利。ただ、時間の都合上、勝利者インタビューもすぐに終わり、喜びを語り尽くせなかった。今夜2勝目を挙げられれば、前回と合わせて語りまくる。

渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）は今期既に6戦と大忙し。トップ2回、2着2回、3着1回、ラス1回とリーグ8位のチームを下支えしている。開幕から全体的に不振であっても、踏ん張っていれば風向きも変わる。高く翔べ、白鳥！

BEAST X・東城りお（連盟）も参戦1年目。唐突に任されたキャプテンも板についてきた。自ら戦って加点、戦わない時は仲間の応援。理想的なリーダーが、今夜は先陣を切る。笑顔とともにトップがもたらされれば、チームは一気に浮上する。

【10月13日第1試合】

KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）個人21位 ＋19.7

渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）個人10位 ＋58.7

BEAST X・東城りお（連盟）個人15位 ＋34.9

U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）個人1位 ＋178.3

【10月10日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋147.5（18/120）

2位 TEAM雷電 ＋134.4（18/120）

3位 U-NEXT Pirates ＋105.2（20/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋58.9（16/120）

5位 KADOKAWAサクラナイツ ＋51.0（16/120）

6位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋7.8（16/120）

7位 BEAST X ▲40.3（18/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲61.8（18/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲160.8（18/120）

10位 EARTH JETS ▲241.9（18/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）