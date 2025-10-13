この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【受験生必読】偏差値別おすすめ問題集と勉強法を完全解説」と題した最新動画で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が受験生のための問題集選びと効率的な勉強法について語った。動画では、現役中学3年生の「偏差値54の公立高校を目指すが、どんな問題集を選べばよいか」という相談内容をもとに、「バラバラの問題集とは5教科が個別になっている問題集」という基本から丁寧に解説した。

道山氏は「まず今やっている問題集があるなら、それを繰り返して解くのが最も効率的」と主張。受験まで残り5か月となった今、新しい問題集を手に取っても「最後までやり切れないリスクが高い」と警鐘を鳴らし、「学校や塾で配布されたものを2回、3回繰り返すことが偏差値アップの王道」と力説した。

また、どうしても新しい問題集が必要なら「10日間で入試を全部マスターできる薄い問題集など、ボリュームが少なく繰り返しやすいものを5教科揃える」のが現実的と助言。「絶対に2回、できれば3回は繰り返すこと」を勧め、「買っただけで満足しては意味がない」と念を押した。

さらに問題集選びのコツについては「親が決めず、必ず子供自身が本屋へ行って『自分で見て、これをやりたい！』と思ったものを選ぶことがやる気につながる」と語り、「自分で選んだ問題集は使いやすさも感じやすく、最後までやり切る力になる」と持論を展開。「本当に成績を上げたいなら、最低でも2回は繰り返す強い気持ちで」と実践を呼びかけた。

動画の最後には「選んだら迷わずやり切る！市販の問題集は親が選ぶのではなく子ども自身に任せてあげてください」と力強くアドバイスし、受験生とその保護者をエールで締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:03

まずは今やっている問題集をチェックしよう
04:06

バラバラの問題集は最低2回繰り返すのが大事
06:17

問題集は子供自身が本屋で選ぶべき理由

関連記事

道山ケイ「自宅は“避難場所”にしてあげて」学校で居場所がない子への親の対応を指南

道山ケイが語る「子供が部屋にこもる理由」　本音は“過干渉が嫌”!?親への緊急アドバイス

道山ケイ「やるべきことを絞ったら成績爆上げ」勉強法UPで数学満点に！
