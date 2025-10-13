¡Ö¡ÊÃæ¹ñ¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ë¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×Ãæ¹ñ½Ð¿È½÷Í¥¡¡¡ØTV¥¿¥Ã¥¯¥ë¡Ù¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡ÄSNS¤â¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¤È¶ÃØ³
10·î12ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ¤ÏÀ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÎTV¥¿¥Ã¥¯¥ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢4Æü¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤òÀ©¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡Ê64¡Ë¤òÆÃ½¸¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢º£Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþ¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ê¤É¤Î½Ð±é¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢Ãæ¹ñ½Ð¿È¤Î½÷Í¥¡¦¹âÍÛ»Ò¡Ê39¡Ë¤¬½Ò¤Ù¤¿¸«²ò¤¬¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈÃæÈ×¡¢¡Ö¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¡¡³°¸òÌäÂê¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆ±ÌÁ´Ø·¸¤ò·ë¤Ö¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢Ãæ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÎÙ¹ñ¤È¤Î³°¸ò¤ò¡¢¹â»Ô»á¤¬º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò½Ð±é¼Ô¤¬µÄÏÀ¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¡£
¹â»Ô»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢³ÕÎ½ºßÇ¤Ãæ¤Ë¤â½ªÀï¤ÎÆü¤ä½Õ½©¤ÎÎãÂçº×¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ø¤Î»²ÇÒ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¼óÁê¡¢³ÕÎ½¤Ë¤è¤ëÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤Ï³°¸òÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢¹â»Ô»á¤Ï17Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÎãÂçº×¤Î½ÐÀÊ¤Ï¸«Á÷¤ëÊý¿Ë¤À¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÅÞÆâ¤¤Ã¤Æ¤Î¡ÈÊÝ¼éÇÉ¡É¹â»Ô»á¤¬ÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤¬°úÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÔÆüËÜ¤Î±¦ÍãÀ¯¼£²È¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¿ÍÊª¡Õ¡Ê10·î4Æü/¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¡Ë¡¢¡Ô·Ù²ü¤òÊÝ¤ÁÉ¬Í×¤Ê¤È¤¤ÏÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Õ¡ÊÆ±/´Äµå»þÊó¡Ë
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢ÆüËÜ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È·ÐºÑ¡¢·³»öÌÌ¤ÇÇÆ¸¢¤òÁè¤¦¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÆ±ÌÁ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡Ê79¡Ë¤ÈÌª·î´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¡ÊµýÇ¯67¡Ë¤ò»Ù¤¨¤¿Â¸ºß¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µµÜºê¸©ÃÎ»ö¡¦Åì¹ñ¸¶±ÑÉ×»á¡Ê68¡Ë¡¢·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¡¦´ßÇî¹¬»á¡Ê63¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¹â»Ô»á¤Ï¡Ë°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤â½À¤é¤«¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤È¤Ï¾å¼ê¤¯¤ä¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Ç¹â¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È·üÇ°¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Åì¹ñ¸¶¤Ï¡Ö¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¹â¤Ï¡Ö¤½¤³¤ÏÆüÃæ´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¡Ä¡Ä¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Åì¹ñ¸¶¤Ï¡Ö¡Ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬µá¤á¤ë¡ËËÉ±ÒÈñ¤ò¾å¤²¤Þ¤»¤ó¤È¡ÊÆüËÜ¤Ï¡ËÀäÂÐ¤Ë¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¡ÖËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤ÆÀäÂÐ¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÇ÷¤ê¡¢´ß»á¤â¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Ïº£¡¢¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤ËµÕ¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
´ß»á¤¬½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦¤Î¹ñ¡¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥È¥é¥ó¥×»á¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¡ÈÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¡É¤Ê¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤Î³°¸ò¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢µ¯¶È²È¤Î°ÂÉôÉÒ¼ù»á¡Ê38¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦Í£°ì¤ÎÇÆ¸¢¹ñ²È¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦¼Â¾ð¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤âÃç´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤½¤ÎÃç´Ö¤Î¥«¡¼¥É¤ò¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Ã¤ÁÂ¦¡ÊÆüËÜ¤Ï¡Ë¤½¤Î¡È¥«¡¼¥É¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤µ¤ó¡É¤È¾å¼ê¤¯»È¤¤¤Ê¤¬¤é¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¹â¤«¤éÌäÂê¤ÎÈ¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£¹â¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¡ËµÕ¤é¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤¹¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢Åì¹ñ¸¶¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹â¤«¤é¡ÖÃæ¹ñ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸«²ò¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢Åì¹ñ¸¶¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¹â¤Ï¾Ð´é¤Ç¤³¤¦±þ¤¸¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×
¹â¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡ª¡©¡×¡Ö¥À¥á¥À¥á¡×¡ÖÀäÂÐ¥À¥á¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹â¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¡Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËµÕ¤é¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Âç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢´ß»á¤Ï¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ï³°Ì³¾Ê¤¬¼å¤¤¤»¤¤¤Ç¡¢ÅÁÅýÅª¤Ë³°¸ò¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î°ÍÂ¸´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×¤È¤¤¤¦Í½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ò½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤·¤«¡¢º£¤Ï²ò¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
ÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¡¢X¤Ç¤Ï¹â¤¬Åì¹ñ¸¶¤Î²òÀâ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¾ìÌÌ¤Î±ÇÁü¤¬³È»¶¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¹â¤ÎÈ¯¸À¤Ë»×¤ï¤ºÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ëÅì¹ñ¸¶¤ÎÉ½¾ð¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢X¤Ç¤â¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÔÊüÁ÷»ö¸Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤ç¡£ÆüËÜ¤¬Ãæ¹ñ¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë°Õ¸«¤ò¡¢¸ø¶¦¤ÎÅÅÇÈ¤ÇÎ®¤¹¤Î¤ÏÀäÂÐ¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡Õ
¡ÔTV¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¤Î¹âÍÛ»Ò¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤¬Ãæ¹ñ¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤ë¤Î¡©¡Õ
¡ÔÃæ¹ñ¤Î»ÙÇÛ²¼¤È¤«¾éÃÌ¤¸¤ã¤Í¡¼¤ï¡Õ
¡Ô¹âÍÛ»Ò¡ÊÃæ¹ñ½Ð¿È¡Ë¡ÖÃæ¹ñ¤Î»ÙÇÛ²¼¤ÇÎÉ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ä¤Ð¤¹¤®¤À¤íÎ®ÀÐ¤Ë¸½¾ìÅà¤Ã¤¿¤¾¡¡#TV¥¿¥Ã¥¯¥ë¡Õ
¡ÖÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ¯¸À¤ÎÁ°¸å¤Î¼çÄ¥¤«¤é¿ä¤·ÎÌ¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹â¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´Ø·¸¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÈÎÙ¹ñ¤¬½ÀÆð¤Ê³°¸ò¤ò¹Ô¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤¬Êø¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÂ»¼º¤òÈï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÆÃÄê¤Î¹ñ¤Î¡Ø»ÙÇÛ²¼¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊWEB¥á¥Ç¥£¥¢µ¼Ô¡Ë