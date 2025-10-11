若手の台頭に注目 ネビンが語る未来の主力候補たち

来日1年目から137試合に出場し、打率.277、21本塁打、63打点を記録したタイラー・ネビン外野手。主軸として打線をけん引し、すでに来季以降の契約も締結している。さらなる飛躍が期待される中、西武での1年を振り返り、若手選手たちへの印象を語った。

今季の西武は若手が次々と台頭した。注目する打者を問われたネビンは、「もちろん、みんなこれからどんどん成長していくと思いますが、特に言うのであれば西川（西川愛也外野手）と山村（山村崇嘉内野手）」と2人の名前を挙げた。

「終盤になってきて非常に活躍していますし、中盤で調子を落とすところもあったなかで、そこからまた調子を上げた。そういう調整の仕方も非常にうまいと思いますし、これからすごく期待できるバッターになるかなと思います」

さらに「聖弥（渡部聖弥内野手）」の名も挙げた。「最初に名前を挙げなかったのはもうベテランの雰囲気をしているから。あそこまで活躍するともうルーキーっていう感覚がない」というが、「でも、これからどんどん伸びていくのかなと思っています」と期待を寄せた。

守備へのこだわりと信頼関係…名手たちとの連携も光る

打撃だけでなく、ファースト守備でも高い評価を得ているネビン。柔らかいグラブさばきに加え、投手へのトスも丁寧で安定感がある。守備で意識している点を問うと、こう答えた。

「一番はしっかり足を動かして、体を動かして、プレーすること。父から教わったことではありますが、アウトにするべきプレーをしっかりアウトにする、それを続けていけば周りからの信頼も得られます」

チームでは滝澤夏央内野手がセカンドとショートで好守を連発し、源田壮亮内野手も健在だ。彼らについてネビンは「誰もアウトにできないだろうと思ったような打球もアウトにしてくれますし、試合とかそのイニングの流れを変えるようなプレーができる選手。すごく素晴らしいプレーヤーです」と賛辞を送る。

6月12日の阪神戦では、1死満塁のピンチでけん制アウトを奪うサインプレーが話題となった。その場面で一塁を守っていたネビンも「タイミングを合わせるところは春のキャンプでたくさん練習しましたし、この状況の中でこういうプレーができたというのはすごく良かったです。これがもしアウトに出来なかったとしても、こういうことをやってくるチームなんだなという印象付けはできるので、そういう意味でも大きいプレーだったなと思います」と振り返った。

アウトを奪った直後には力強いガッツポーズを見せ、ファンを沸かせた。数字には表れない熱い姿勢も、彼が愛される理由のひとつである。

契約延長の理由とファンへの感謝…“青炎”を力に

6月23日、西武はネビンとの2年契約を発表した。複数の選択肢がある中で、なぜチーム残留を決めたのか。その理由を問うと、こう明かした。

「球団は自分に尽くし、サポートしてくれましたし、シーズン中もどんどん選手が成長しているのも目の当たりにしています。ここまでCSを目指して長い期間戦えたというのは、これからの成長の糧になると思います。そういう将来性というのも見越して、このチームにしようと決めました」

7月には個人応援歌も作られ、外野スタンドからは熱い“青炎”が響いた。「いつも応援してくれますし、自分の応援歌を時間をかけて作ってくれたというのが何よりも名誉なこと。応援歌を聞きながらプレーするのは楽しいので、そういう意味でも非常に感謝しています」と感謝を言葉にした。

今季の西武は5位に終わったが、若手の成長が著しいチームである。ネビンはその中心として、来季の巻き返しを誓う。

「年間を通して、体調に気をつけて健康でプレーし続けるというところと、しっかり試合に勝つところに集中していきたいです。あまり自分の数字、成績を気にするタイプではないので、チームが期待してくれるプレーを見せられればいいのかなと思います」

若き力が伸び、チームが一体となる西武。新たな契約を結んだネビンは、来季も青炎を背にグラウンドで躍動する。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）