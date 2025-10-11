ジェニファー・ロペス（56）がノーメイクでスキンケア動画を公開！
ジェニファー・ロペス（56）が、インスタグラムにて、自身のスキンケアブランドJLo Beautyのアイテムを使ったスキンケアルーティーンを公開。ノーメイクでも輝く肌を披露した。
【動画】すっぴんも美しい！ ジェニファー・ロペス
現地時間10月1日の投稿で、ジェニファーは自身の楽曲「バースデー」に合わせてノリノリで、お肌をケアする様子を投稿。「準備には、ちょっとしたリズムが大切。でも、こんな風に準備する人は見たことがないでしょう！ ジェニファーは国際音楽デーを、『バースデー』で踊りつつJLO Beautyのアイテムで輝きながら祝います。あなたはJLOのどの曲で踊る？」と綴った。
Peopleによると、ジェニファーが動画で使用したのは、JLo BeautyのThat JLoグロウ・ブライトニング・セラムと、That Blockbusterハイドレイティング・クリーム 、そしてThat Fresh Take アイ・クリームの3つ。彼女は2020年12月に、JLo Beautyをローンチした際、20年に渡り、肌について質問を受けてきた経験を活かし、発表したと語っていた。
なお、すっぴんでも美しいジェニファーの姿を見たファンからは「この魔法クリームの名前を教えて」「イギリスでも売って欲しい」「本当に良い商品。このグロウは本当に最高。自分へのご褒美にまた買わなくちゃ」「このルーティンは夜用？ 朝用？」「彼女の肌すごくキレイ」などとコメントが寄せられている。
引用：「JLO BEAUTY by Jennifer Lopez」インスタグラム（＠jlobeauty）
