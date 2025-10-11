そのボブ、もう古いかも！？→【40・50代】が参考にしたい♡「シャレ見えボブ」

ボブは定番だからこそ、少しの工夫で今っぽさをプラスできます。レイヤーやカール、カラーや質感のさじ加減で印象が変わり、大人世代にも似合う洗練ヘアに。今回は、人気美容師さんたちが提案する、シャレ見えする最新のボブをご紹介します。

ブラウンボブにレイヤーで動きをプラス

毛先にプツっとしたラインを残しつつ、表面にレイヤーを入れたボブ。トップをふんわりと後ろに流すことで、自然な動きが出ています。カラーは暗めのブラウンを合わせて、秋冬らしい落ち着いた印象に。切りっぱなしのモード感と女性らしい丸みが絶妙に調和したデザインです。

長めレイヤーボブで軽やかに

襟足を軽く仕上げながらもベースのラインを残した長めのレイヤーボブです。トップには毛束感を強調する動きを加えつつ、ベースはバランスよく外ハネにセットして立体感をプラス。伸ばしかけの人にも取り入れやすいスタイルです。

パーマで華やぐ艶やかボブ

ふんわりとしたカールを加えることで、ボリューム感と可愛らしさを引き出したパーマボブ。ダークブラウンの深みが大人らしい落ち着きを与え、ウェットな質感をプラスすることでより今っぽさが高まります。フェミニンなムードを楽しみたい人にぴったりです。

黒髪に映えるプツっとハイライトボブ

黒髪をベースにしたプツっとボブです。毛先にはハイライトを入れ、全部を明るくするのではなく部分的に筋感を出すことで抜け感を演出。シンプルなボブにほんの少しの変化を加えるだけで、動きや軽さが際立ちます。落ち着いた黒髪に遊びを効かせたい人におすすめのデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@tidi_yuki様、@miiika241様、@naokisakon様、@takumi.loom様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里