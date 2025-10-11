¡Ú2025Ç¯10·î11Æü¤Î±¿Àª¡Û¶åÀ±µ¤³ØÀê¤¤(Áí¹ç±¿¡¦Îø°¦±¿¡¦¶â±¿¡¦»Å»ö±¿)
º£Æü¤Ï2025Ç¯10·î11Æü¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¶åÀ±µ¤³ØÀê¤¤¤Ë¤è¤ë¡Öº£Æü¤Î±¿Àª¡×¤ò¤ªÆÏ¤±! ¶åÀ±µ¤³Ø¤È¤Ï¡¢À¸Ç¯·îÆü¤ò¤â¤È¤Ë±¿Àª¤Ê¤É¤ò´ÕÄê¤¹¤ëÀê½Ñ¡£³ÆËÜÌ¿À±¤ÎÁí¹ç±¿¡¦Îø°¦±¿¡¦¶â±¿¡¦»Å»ö±¿¡¦µÈÊý°Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖËÜÌ¿À±¡×¤Ï?
2·î4Æü¡Á12·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£1·î1Æü¡Á2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤ÎÁ°Ç¯ÅÙ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÇò¿åÀ±
1909Ç¯¡¦1918Ç¯¡¦1927Ç¯¡¦1936Ç¯¡¦1945Ç¯¡¦1954Ç¯¡¦1963Ç¯¡¦1972Ç¯¡¦1981Ç¯¡¦1990Ç¯¡¦1999Ç¯¡¦2008Ç¯¡¦2017Ç¯À¸
Æó¹õÅÚÀ±
1908Ç¯¡¦1917Ç¯¡¦1926Ç¯¡¦1935Ç¯¡¦1944Ç¯¡¦1953Ç¯¡¦1962Ç¯¡¦1971Ç¯¡¦1980Ç¯¡¦1989Ç¯¡¦1998Ç¯¡¦2007Ç¯¡¦2016Ç¯À¸
»°ÊËÌÚÀ±
1907Ç¯¡¦1916Ç¯¡¦1925Ç¯¡¦1934Ç¯¡¦1943Ç¯¡¦1952Ç¯¡¦1961Ç¯¡¦1970Ç¯¡¦1979Ç¯¡¦1988Ç¯¡¦1997Ç¯¡¦2006Ç¯¡¦2015Ç¯À¸
»ÍÎÐÌÚÀ±
1906Ç¯¡¦1915Ç¯¡¦1924Ç¯¡¦1933Ç¯¡¦1942Ç¯¡¦1951Ç¯¡¦1960Ç¯¡¦1969Ç¯¡¦1978Ç¯¡¦1987Ç¯¡¦1996Ç¯¡¦2005Ç¯¡¦2014Ç¯¡¦2023Ç¯À¸
¸Þ²«ÅÚÀ±
1905Ç¯¡¦1914Ç¯¡¦1923Ç¯¡¦1932Ç¯¡¦1941Ç¯¡¦1950Ç¯¡¦1959Ç¯¡¦1968Ç¯¡¦1977Ç¯¡¦1986Ç¯¡¦1995Ç¯¡¦2004Ç¯¡¦2013Ç¯¡¦2022Ç¯À¸
Ï»Çò¶âÀ±
1904Ç¯¡¦1913Ç¯¡¦1922Ç¯¡¦1931Ç¯¡¦1940Ç¯¡¦1949Ç¯¡¦1958Ç¯¡¦1967Ç¯¡¦1976Ç¯¡¦1985Ç¯¡¦1994Ç¯¡¦2003Ç¯¡¦2012Ç¯¡¦2021Ç¯À¸
¼·ÀÖ¶âÀ±
1903Ç¯¡¦1912Ç¯¡¦1921Ç¯¡¦1930Ç¯¡¦1948Ç¯¡¦1957Ç¯¡¦1966Ç¯¡¦1975Ç¯¡¦1984Ç¯¡¦1993Ç¯¡¦2002Ç¯¡¦2011Ç¯¡¦2020Ç¯À¸
È¬ÇòÅÚÀ±
1902Ç¯¡¦1911Ç¯¡¦1920Ç¯¡¦1929Ç¯¡¦1947Ç¯¡¦1956Ç¯¡¦1965Ç¯¡¦1974Ç¯¡¦1983Ç¯¡¦1992Ç¯¡¦2001Ç¯¡¦2010Ç¯¡¦2019Ç¯À¸
¶å»ç²ÐÀ±
1901Ç¯¡¦1910Ç¯¡¦1919Ç¯¡¦1928Ç¯¡¦1946Ç¯¡¦1955Ç¯¡¦1964Ç¯¡¦1973Ç¯¡¦1982Ç¯¡¦1991Ç¯¡¦2000Ç¯¡¦2009Ç¯¡¦2018Ç¯À¸
¢¨Ä´¤ÙÊý: À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤Î4·å¤òÂ¤·»»¤·¤Æ10°Ê²¼¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£11¤«¤éÂ¤·»»¤Î·ë²Ì¤Î¿ô»ú¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¿ô»ú¤¬À±¤ÎºÇ½é¤Î´Á¿ô»ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÇò¿åÀ±
Áí¹ç±¿ ´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤äÀáÅÅ¤Ê¤É¡¢¥¨¥³¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤È±¿µ¤¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿´¤Î¾ô²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤âÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Ï¤º¡£ÆÁ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤É¤ó¤É¤ó±¿µ¤¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿ ¤¢¤Ê¤¿¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÇ¯²¼¤Î¿Í¤«¤é¡¢Îø¿´¤òÊú¤«¤ì¤½¤¦¡£¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¹¬¤»¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤È¤¢¤È¡£¤¿¤Àº£Æü¤Ï»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¿Í¤«»¡¤·¤¬ÉÕ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿ÊÅ¸¤µ¤»¤ë¤Ê¤é¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¡£
¶â±¿ ²áµî¤«¤éÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤¬¡¢¤ª¶â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¿¡¢Åê»ñ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¿¤Ê¤É¡¢°é¤Æ¤¿¿Íºà¤¬Í¥½¨¤Ê¿Í´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ø´Ô¸µ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¤ªÎé¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Å»ö±¿ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´·½¬¤ò²õ¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê½Ð¤»¤ë°ìÆü¡£¼ÒÆâ¤Î·è¤Þ¤ê¤ä¿¦¾ì´Ä¶¤Ê¤É¤Ç¡¢²þÁ±¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤ÐÄó°Æ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾¯¡¹¶¯µ¤¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î»ÑÀª¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Êª»ö¤¬Æ°¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÈÊý°Ì1 Æî
µÈÊý°Ì2 ËÌ
Æó¹õÅÚÀ±
Áí¹ç±¿ ²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤è¤¦¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢À®¸ù´¶³Ð¤¬¤Ä¤«¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤Ç¥«¥ó¤äÆ¶»¡ÎÏ¤òËá¤¯¤È¡¢¤³¤ÎÀ®¸ù¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤Þ¤¹¡£Â¤ò¤¹¤¯¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤â¡¢º£Æü¤Ïµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îø°¦±¿ ÍýÁÛÅª¤Ê¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë°Ê³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¶¦ÄÌÅÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìµ¤¤Ë¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÁ°¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥Ç¡¼¥È¤Î¤ªÍ¶¤¤¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¶â±¿ º£Æü¤Ï¤ª¶â¤ò»È¤¦¤È¤½¤³¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬Æ°¤½Ð¤·¡¢¹¬±¿¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ë¿Í¤ä¶âÁ¬¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ë¿Í¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¿Í¤¬¤É¤ÎÌò³ä¤«¤ò¸«¸í¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥«¥®¡£¤¢¤È¤Ï¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö±¿ ÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¯º£Æü¤Ï¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÆÈÎ©µ¯¶È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â°ì°Æ¡£¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Í±×¤Ê¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¿·¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÈ¯Â¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Î¤âÉ¾²Á¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¡£
µÈÊý°Ì1 Åì
µÈÊý°Ì2 ÆîÅì
»°ÊËÌÚÀ±
Áí¹ç±¿ ¹²¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤Ëº¤ìÊª¤äÍî¤È¤·Êª¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£º£Æü¤Ï¾¯¤·Ë»¤·¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µ¤»ý¤Á¤¬»¶Ì¡¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º»ý¤ÁÊª³ÎÇ§¤ò¡£¤Þ¤¿¤ä¤ë¤Ù¤ºî¶È¤â¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Û¤ÉÁ´Éô¥á¥â¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¡ý¡£¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¬¤Ê¤¯¡¢¿®ÍêÅÙ¥¢¥Ã¥×¡£
Îø°¦±¿ ¿²¤ëÁ°¤Ë¹¥¤¤Ê¿Í¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤»¤Ä¤Ê¤¤Ìë¤ò·Þ¤¨¤½¤¦¡£º£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÏÎø°¦¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤»¤Ä¤Ê¤¤Ìë¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢ÆüÃæ¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áê¼ê¤Î¹¥´¶ÅÙ¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¶â±¿ Åò¿å¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦º£Æü¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ªºâÉÛ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤ª¶â¤ò¸º¤é¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¥«¡¼¥É¤âÊ£¿ô»ý¤ÁÊâ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡£º£Æü¤ÏÀè·î¤Î¥«¡¼¥ÉÌÀºÙ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ÌµÂÌ¸¯¤¤¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ËØ³Á³¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö±¿ Í¾·×¤Ê°ì¸À¤Ç¿¦¾ì¤ò¶ÛÄ¥¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£º£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¸ý¤¬ºÒ¤¤¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±È¯¸À¤ÏÍÞ¤¨¤Æ¡£´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¿´¤òÍî¤ÁÃå¤±¤ë¤È¡¢Êª»ö¤òÎäÀÅ¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤ÆÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç³ô¤â¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
µÈÊý°Ì1 À¾
µÈÊý°Ì2 ËÌÀ¾
»ÍÎÐÌÚÀ±
Áí¹ç±¿ ÉÔËÜ°Õ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤êÁ°¤Ë¿Ê¤ß¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤Àº£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÏÇ¦ÂÑÎÏ¤¬È´·²¡£¤à¤·¤í¤½¤Î¥É¥ó¤È¹½¤¨¤¿»Ñ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê´ï¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤ÏÌµÍý¤ËÁ°¿Ê¤»¤º¡¢¤¢¤¨¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤¹¤³¤È¡£¤¹¤ë¤È¾¡¼ê¤ËÎÉ¤¤É¾È½¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
Îø°¦±¿ ¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Îø¿ÍÆ±»Î¤Ç¤â¡¢º£Æü¤Ï¤¤¤µ¤«¤¤¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£Îø¿Í¤Î¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÌµÍÑ¤ÊÁè¤¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¡£¡Ö¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¹Í¤¨¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¹µ¤¨¤Æ¡¢¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ËÎå¤à¤ÈÃçÎÉ¤·¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿ ²¿Ëç¤â¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ä¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¡¢¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤¬¥´¥Á¥ã¥´¥Á¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÀ°Íý¤·¡¢²¿Ç¯¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï½èÊ¬¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢ÌµÂÌ¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À°Íý¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¶â±¿¾å¾º¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡£
»Å»ö±¿ ¸Å¤¤¤ä¤êÊý¤ò²¡¤·ÄÌ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¡¢°Õ¸ÇÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¼þ¤ê¤Î°Õ¸«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ°ã¤Ã¤¿ÊýË¡¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¡ý¡£¤¹¤ë¤È²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤ËÌÌÇò¤¤¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤â¤¿¤¯¤µ¤óÉâ¤«¤Ö¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ²½¤Ê¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»É·ã¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
µÈÊý°Ì1 À¾
µÈÊý°Ì2 ËÌÀ¾
¸Þ²«ÅÚÀ±
Áí¹ç±¿ ¼þ¤ê¤¬¾ï¼±¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤Æ¡¢Â©¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤½¤¦¤Ê°ìÆü¡£¤¿¤À¤½¤³¤Çµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤¬Àµ²ò¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î°ìËÜ¿Ä¤ÎÄÌ¤Ã¤¿»ÑÀª¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤óÌ£Êý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃíÌÜ¤âÍá¤Ó¤ëÆü¤Ê¤Î¤Ç¡¢³°¸«Åª¤Ë¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤µ¤ÈÀ¶·é´¶¤ò¸«¤»¤ÆÌ¥ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¡£
Îø°¦±¿ ¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëº£Æü¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤ò¾ù¤ì¤Ê¤µ¤½¤¦¡£Í·±àÃÏ¤â±Ç²è¤â¿åÂ²´Û¤â¤È¡¢Á´Éô¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð°ìÆü¤Ç¤ÏÌµÍý¡£º£Æü¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î°Õ¸«¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤êÊÌ¤ÎÆü¤ËÁê¼ê¤Î¥×¥é¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡£
¶â±¿ ¤¢¤Ê¤¿¤Î¼þ¤ê¤¬¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊìÔÂô¤ÊÏÃ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¸«±É¤òÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë¼«¸Ê·ù°¡£¼þ¤ê¤âÇØ¿¤Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Çµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¶â±¿¤ÎÈâ¤¬³«¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
»Å»ö±¿ ½¸ÃæÎÏ¤¬»ýÂ³¤Ç¤¤º¡¢¤¹¤°¤ËË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìÆü¤Ç¤¹¡£¿È¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤ÈÈè¤ì¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ïµ¢Âð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¡£ÌÀÆü¤ËÈ÷¤¨¤Æº£Æü¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ì±þ¼þ¤ê¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢³ô¤ò²¼¤²¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
µÈÊý°Ì1 Åì
µÈÊý°Ì2 ÆîÅì
Ï»Çò¶âÀ±
Áí¹ç±¿ ¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¿Í¤¬Â¾¤Î¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤óË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«É¾È½¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤ªÎé¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡£
Îø°¦±¿ ¤¿¤Þ¤¿¤Þå«ÁÏ¹Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼þ¤ê¤«¤é´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë°ìÆü¡£º£Æü¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂ¿¤á¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤½¤¦¡£
¶â±¿ ¶¯¤¤¤¯¤¸±¿¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£Æü¤ÏÊõ¤¯¤¸¤Ê¤É¤òÇã¤¦¤Î¤ËºÇÅ¬¤ÊÆü¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤ÇÂçÅö¤¿¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÇä¤ê¾ì¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤â¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤¬¾¯¤·Éâ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¡£
»Å»ö±¿ º£Æü°ìÆü¤Ï¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤è¤êÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤¹Í¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬°Æ³°¡¢´ÊÃ±¤ËÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡£¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
µÈÊý°Ì1 ÆîÅì
µÈÊý°Ì2 ¤Ê¤·
¼·ÀÖ¶âÀ±
Áí¹ç±¿ ¤¢¤Ê¤¿¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ªÍ¶¤¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆü¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï»î¤·¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤¿Í¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ëÌî¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹ËèÆü¤¬³èÀ²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îø°¦±¿ °ÊÁ°¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢¼Â¤ÏÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤¹¡£Í§¿Í¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤Ù¤¤«¡¢Îø¿Í¸õÊä¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Æµ¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢Îø¿Í¸õÊä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¤ª´«¤á¡£
¶â±¿ ÉÔÃí°Õ¤Ç¤ª¶â¤¬¤«¤µ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªºâÉÛ¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¡¢¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤½¤¦¡£¤Ç¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï²¿¤Ç¤â³ÎÇ§¤ò¡£¤ªºâÉÛ¤òÆþ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ï·è¤á¤Æ¤ª¤¯¡¢¼þ¤ê¤ò¤è¤¯¸«ÅÏ¤¹¤Ê¤É¿´³Ý¤±¤Æ¡£
»Å»ö±¿ Ìµ¤«¤éÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ëÆü¡ª¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬¿¦¾ì¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤¿¤ê¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ¿´Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤êÈ¯¸À¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¾å»Ê¤äÃç´Ö¤È¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¡ý¡£
µÈÊý°Ì1 À¾
µÈÊý°Ì2 Åì
È¬ÇòÅÚÀ±
Áí¹ç±¿ Í¸À¼Â¹Ô¤¬³ð¤¦Æü¡£¸ý¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¼«¿®¤È¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë»×¤Ã¤¿Êý¸þ¤Ø¤ÈÆ°¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤ÊÂçÉ÷Ï¤Éß¤ò¹¤²¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¾¯¤·²øëÃ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¾æÉ×¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¼þ¤ê¤ÎÉ¾²Á¤â¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿ º£¤Þ¤ÇÆ°¤½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿´Ø·¸¤¬Æ°¤½Ð¤¹Æü¤Ç¤¹¡£°ÕÃæ¤ÎÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îø°¦¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÃ¯¤«¤Ë¤È¤¤á¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ´Ö¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ç¤é¤º¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤¬¡ý¡£
¶â±¿ ¼ñÌ£¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤ÈÍ°ÕµÁ¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ÏÏ²Èñ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢·ë²ÌÅª¤ËÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¹¤Ù¤Æ¹â¤¤²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤ÆÆÀ¤¿·Ð¸³¤¬ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ÇÀ¸¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¾å¸Â¤ò·è¤á¤Æ¼ñÌ£¤òÃæ¿´¤ËÍ½»»¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö±¿ Âç¤¤Ê»Å»ö¤òÆó¤ÄÍê¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤ì¤É»þ´ÖÇÛÊ¬¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ëÆü¡£¤¿¤ÀÃúÇ«¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Î¿Í¤ËÇ¤¤»¤è¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯³ä¤ê¿¶¤ì¤Þ¤¹¡£Í¼Êý¤Ë¤ÏÎ¾Êý¤ò¿Ê¤á¤ë¼ê¤Ï¤º¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÈÊý°Ì1 Åì
µÈÊý°Ì2 ÆîÅì
¶å»ç²ÐÀ±
Áí¹ç±¿ º£Æü¤Ï¾¯¤·Êâ¤¯»þ´Ö¤òÄ¹¤¯¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿É÷·Ê¤ä·Ê¿§¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò³èÀ²½¡£¤·¤«¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ªÅ¹¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ê¡¢°Â¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ë½ÐÍè»ö¤â¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë¹¬±¿¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¿´ÃÏÎÉ¤¤»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡£
Îø°¦±¿ Ã¯¤«¤Î¾Ò²ð¤«¤éÎÉ±ï¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¾Ò²ð¤Ï¶ì¼ê¤À¤È¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤Ï·ëº§Áê¼ê¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡ý¡£Áê¼ê¤ÎÇØ·Ê¤ä²ÈÄí´Ä¶¤Ê¤É¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢°Æ³°¡¢¹â¤¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½´¶¡£
¶â±¿ ¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÄ´À°Ìò¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Î×»þ¼ýÆþ¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌÌÅÝ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÌò³ä¤ò°ú¤¼õ¤±¤ÆµÈ¡£´ðËÜÅª¤ÊµëÍ¿¤ÎººÄê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î»þ´Ö¤òºï¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢º£Æü¤Ï»þ´Ö¤ò¼è¤ë¤³¤È¡£
»Å»ö±¿ º£Æü¤Ï¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹µ¤Ê¬¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È³Ú¡¹ºî¶È¤¬¤Ï¤«¤É¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Î´é¿§¤ò±®¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢É½¾ð¤òÃµ¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤è¤ê¤âÃ¸¡¹¤ÈÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¥é¥ó¥Á¤äÍ¼¿©¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£
µÈÊý°Ì1 Æî
µÈÊý°Ì2 ËÌ
Àê¤¤Äó¶¡: cocoloni
