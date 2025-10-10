ÂæÏÑ¡¦ÍêÁíÅý¡¢ËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖT¥É¡¼¥à¡×¤Î¹½ÃÛ¤òÈ¯É½¡¡°µÎÏ¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤ËÂÐ¹³¤Ø
ÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Ï¡Ö·ú¹ñµÇ°Æü¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÁÐ½½Àá¡×¤Î¼°Åµ¤Ç¡¢°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖT¥É¡¼¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡Ö·ú¹ñµÇ°Æü¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÁÐ½½Àá¡×¤Î½Ë²ì¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¡¢ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Ï±éÀâ¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÉðÎÏ¤ä°Ò°µ¤Ë¤è¤êÂæÏÑ³¤¶®¤Î¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤òÊü´þ¤¹¤Ù¤¡×¤È¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¹âÅÙ¤Ê´¶ÃÎÇ½ÎÏ¤ÈÀºÌ©¤Ê·Þ·âÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖT¥É¡¼¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¡¦ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¡ÖÂæÏÑ¤Î½â¡ÈT¥É¡¼¥à¡É¤ò¿×Â®¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¡£ÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤Îºâ»º¤ÈÀ¸Ì¿¤ò¼é¤ëËÉ¸æÌÖ¤òºî¤ê½Ð¤¹¡×¤Þ¤¿¡¢É¬Í×¤È¤Ê¤ëËÉ±ÒÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËGDPÈæ5¡ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢µîÇ¯¤Î¡ÖÁÐ½½Àá¡×¤Î4Æü¸å¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¼þÊÕ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö±é½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂæÏÑ¹ñËÉÉô¤Ï¡Ö¾ï¤ËÃæ¹ñ·³¤ÎÆ°¤¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£