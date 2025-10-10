「桃源暗鬼」出演・神谷浩史＆木村良平が表紙『TVガイドVOICE STARS』vol.35重版決定

神谷浩史＆木村良平が表紙を飾る季刊誌「TVガイドVOICE STARS」vol.35（東京ニュース通信社）の重版が決定した。

【写真】「TVガイドVOICE STARS」vol.35 限定表紙版

TVアニメ「桃源暗鬼」（日本テレビ系）に出演している神谷浩史と木村良平。共演作も多くレーベルメイトでもある神谷と木村だが、2人での取材は珍しいという。通常版の表紙は、笑顔が印象的な爽やかなカットを採用。対して限定表紙版は、貫禄のある大人な雰囲気に仕上がっている。業界をけん引する声優について、18ページにわたって特集される。

巻末特集はにじさんじ所属のVTuber・加賀美ハヤトをフィーチャー。11月5日（水）に1st Mini Album「ULTIMATE CITY」がリリースされるということで、制作経緯や収録曲について最速インタビューした。

アーティストビジュアルと1st One Man Live “ALPHA ONE”のビジュアルを雑誌ロゴと組み合わせた裏表紙にも注目。さらに本アルバムに収録されている楽曲「デュオバース」の制作を担当したTHE BACK HORNの菅波栄純にスペシャルインタビューを実施。加賀美の魅力や、楽曲収録当時の様子を語っている。

また一部店舗にて通常版とは表紙・裏表紙絵柄が異なる「TVガイドVOICE STARS」vol.35 限定表紙版も販売されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）