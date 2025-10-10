◇ナ・リーグ 地区シリーズ第4戦 ドジャース―フィリーズ（2025年10月9日 ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（23）が9日（日本時間10日）、本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第3戦にリリーフとして登板。ポストシーズン（PS）4試合目の登板となった。

重要局面を任された。味方が1―1の同点に追いついた直後の8回から3番手として登板。ナ・リーグ本塁打王の2番・シュワバーから続く打線が相手だった。

シュワバーに対しては初球をスプリットで入ると、2球目はほぼ真ん中の98.8マイル（約159.0キロ）で右飛に仕留めた。次打者・ハーパーが打席に入ると、大観衆からの「ロウキコール」が沸き起こる。ハーパーは変化球を中心に攻め、最後はカットボールで三飛。ボームにはこの日最速100.7マイル（約162.0キロ）直球で二ゴロに打ち取り、この回を3者凡退で終えた。

この回をわずか8球で終えると、9回もイニングまたぎでマウンドに上がる。先頭のマーシュを100.1マイル（約161.1キロ）直球で二ゴロ、続くリアルミュートを100.2マイル直球（約161.2キロ）外角直球で空振り三振に仕留めた。最後はケプラーを三飛に打ち取り、胸を張ってベンチへと引き揚げていった。

完璧な投球を見せる佐々木の仕事はまだ終わらない。3イニング目となる延長10回もマウンドに上がり、先頭のカステラノスをスプリットで三ゴロ、9番・ストットは直球で空振り三振に仕留めた。最後はナ・リーグ首位打者のターナーを外角99.7マイル（約160.4キロ）直球で右飛に仕留め、この回も3者凡退で終えた。

大観衆からの「ロウキコール」を背に、ベンチへと戻ると、ロバーツ監督がベンチから本塁方向に歩み寄り、好投を称えるハグ。佐々木は引き締まった表情で出迎えを受け、ベンチの仲間たちとタッチを交わした。

佐々木は1日（同2日）のレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦でPS初登板。4点リードの9回にマウンドへ上がると、相手打線を3者凡退に封じて試合を締めた。

今シリーズは4日（同5日）の第一戦で5―3の9回を無失点に抑え、メジャー初セーブをマーク。6日（同7日）の第2戦では9回に1点差に迫られ、なおも2死一、三塁という絶体絶命のピンチに救援登板。今季ナ・リーグ首位打者のターナーを二ゴロに仕留め、2戦連続セーブを記録した。

ロバーツ監督は佐々木について「現時点では彼が最優先の選択肢」としながらも、クローザーとして起用するかどうかについては「毎試合、抑えを務めるのは現実的ではない。他の投手も使いつつ、状況が合えば彼が最後を締める」と説明。右肩の故障明けである状況や、救援登板の経験不足を考慮し、持ち場を固定せず、柔軟に起用していく方針を示している。