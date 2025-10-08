トミカのファン感謝祭「TOMICA OWNERS MEETING」12月5日から秋葉原で開催
【TOMICA OWNERS MEETING】 12月5日～7日 開催予定 会場： AKIBA SQUARE 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX2F
タカラトミーはトミカの55周年を記念した感謝祭「TOMICA OWNERS MEETING」を12月5日～7日にかけて東京都千代田区のAKIBA SQUAREにて実施する。10月15日12時からLivePocketにて受付を開始する。
本イベントでは12月5日11時にオープニングセレモニーを実施。5,000台のトミカを展示する「トミカウォール」を作り、「エヴァンゲリオンレーシング」とのコラボトミカを会場限定で販売。スペシャルステージの開催やジオラマ展示、コーヒーブレイクコーナーの設営も行なう。
会場イメージ
アルミ製トミカ（価格220,000円、イベント会場先行予約）
トミカプレミアムRacing エヴァ RT 初号機 AMG GT3 EVO（価格2,750円）
トヨタ GR ヤリス カモフラージュバージョン（価格880円）
トミカプレミアム GT-R 4 MODELS Collection（価格4,950円）
トミカウォール
歴代トミカ展示
(C) ＴＯＭＹ (C)カラー