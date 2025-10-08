【TOMICA OWNERS MEETING】 12月5日～7日 開催予定 会場： AKIBA SQUARE 東京都 千代田区外神田4-14-1 秋葉原 UDX2F

タカラトミーはトミカの55周年を記念した感謝祭「TOMICA OWNERS MEETING」を12月5日～7日にかけて東京都千代田区のAKIBA SQUAREにて実施する。10月15日12時からLivePocketにて受付を開始する。

本イベントでは12月5日11時にオープニングセレモニーを実施。5,000台のトミカを展示する「トミカウォール」を作り、「エヴァンゲリオンレーシング」とのコラボトミカを会場限定で販売。スペシャルステージの開催やジオラマ展示、コーヒーブレイクコーナーの設営も行なう。

会場イメージ

アルミ製トミカ（価格220,000円、イベント会場先行予約）

トミカプレミアムRacing エヴァ RT 初号機 AMG GT3 EVO（価格2,750円）

トヨタ GR ヤリス カモフラージュバージョン（価格880円）

トミカプレミアム GT-R 4 MODELS Collection（価格4,950円）

トミカウォール

歴代トミカ展示

(C) ＴＯＭＹ

(C) ＴＯＭＹ (C)カラー