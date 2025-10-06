金子誠＆大家友和両コーチの退団も発表

ロッテは6日、国吉佑樹投手、西村天裕投手、二木康太投手ら7選手に来季の選手契約を行わない旨を通達したと発表した。

発表されたのは他に岩下大輝投手、大下誠一郎内野手、金田優太内野手と育成の永島田輝斗投手。球団によると二木以外の6選手は現役続行を希望しているという。

国吉は16年目の今季、DeNAからロッテ移籍後初めて1軍登板なくシーズンを終えていた。ファームでは20試合に登板し防御率5.49。通算では313登板で26勝31敗61ホールド、6セーブの成績を残している。

プロ12年目の二木は今季1軍での登板は1試合のみ。シーズン最終戦の本拠地でのソフトバンク戦に登板し、1回4失点だった。2020年には15試合に先発し9勝3敗、防御率3.40と先発ローテの一員として活躍した。

ロッテは5日、吉井理人監督の退任とサブロー（大村三郎）1軍ヘッドコーチの1軍監督就任を発表。6日には金子誠1軍チーフ守備走塁コーチおよび大家友和2軍チーフ投手コーチが今季限りで退団することも発表された。56勝84敗3分でリーグ最下位に終わった。新監督のもと来季は巻き返しを図る。（Full-Count編集部）