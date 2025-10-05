ÉÒÏÓ¥Þ¥Þ¤Ë¤Ï¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡È¿©ºà¡É¤¬¤É¤Ã¤µ¤ê ¼Â¶·¤¬»×¤ï¤º¡Ö¤è¤À¤ì¤¬½Ð¤½¤¦¡Ä¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿Ë½áÇÛÇ×¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®»ëÀþ¡Ö¤ä¤Ù¤¨£÷¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤³¤ì¤À¤±¡È¿©ºà¡É¤¬Â·¤¨¤Ð¡¢¤µ¤¾ÏÓ¤¬¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢10·î3Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ç¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¼Â¶·¼Ô¤¬»×¤ï¤º¡Ö¤è¤À¤ì¤¬½Ð¤½¤¦¡Ä¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¹¥ÇÛÇ×¤¬ÅþÍè¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤ä¤Ù¤¨£÷¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¼êÇ×¡¢¤¹¤´¤Ã¡×¤È¶½Ê³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤³¤ì¤Ï¤´ÃÚÁö¡ª¤è¤À¤ì¤¬½Ð¤½¤¦¤Ê¹¥ÇÛÇ×
¡¡ºòÇ¯¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¡Ü1000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄ¶¤¨¤È¤¤¤¦²÷µó¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Àõ¸«¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÃËÀ3Áª¼ê¤È¤Î´Ö¤Ë¤¦¤Þ¤¯Æþ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÏÂ¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼¡£¼«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤®¡¢Ãç´Ö¤ÎÄ´»Ò¤â¾å¤²¤ë¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£
¡¡4Ëü2800ÅÀ»ý¤Á¤Î¥È¥Ã¥×ÌÜ¤Ç·Þ¤¨¤¿Æî2¶É¡¢Å·±¿¤¬Àõ¸«¤Ë¾¡Íø¤òÂ£¤ë¤è¤¦¤ÊÇÛÇ×¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£¾ìÉ÷¤ÎÆî¤¬°Å¹ï¤ËÀÖÇ×¤¬2Ëç¡£2ÌÌ»Ò¤ËÎ¾ÌÌ¥¿¡¼¥Ä¤¬1¤Ä¡¢¿ýÆ¬¤â¤¢¤ë¥¤¡¼¥·¥ã¥ó¥Æ¥ó¤À¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿¼Â¶·¡¦¾®ÎÓÌ¤º»¤Ï¡ÖÀÖÀÖ¡¢¤¦¡¼¤ï¡¢Æî°Å¹ï¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¥¦¥ë¥È¥éÇÛÇ×Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¾õ¶·¤¬¿Ê¤ó¤À¸å¤Ë¤â¡Ö¤è¤À¤ì¤¬½Ð¤½¤¦¤Ê¡Ä¡×¤ÈÉ½¸½¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤ª¤Ã¡ª¤ª¤Ã¡ª¡ª¡×¡ÖÀõ¸«±¿¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¨¤°¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
¡¡Àä¹¥¤Î¼êºàÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Àõ¸«¤Ï¡¢8½äÌÜ¤Ë¥«¥ó»ÍËü¤ò°ú¤Æþ¤ì¤Æ1¡¦4ÅûÂÔ¤Á¤Ç¥À¥Þ¥Æ¥ó¡£¤¹¤°¤ËBEAST X¡¦ÎëÌÚÂç²ð¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤«¤é1Åû¤¬¤³¤Ü¤ì¡¢Æî¡¦ÀÖ2¤Î7700ÅÀ¤òÃ¥¼è¡£Â¾¤ò°ú¤Î¥¤¹²ÃÅÀ¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þº£´ü½é¾¡Íø¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë