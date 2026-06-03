Âç·¿¤ÎÂæÉ÷6¹æ¤ÎÀÜ¶á¤Ç¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤Ï2026Ç¯6·î3Æü¤Ë¥ì¥Ù¥ë4Âç±«´í¸±·ÙÊó¤¬°ì»þ½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÅìÉð¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤ÎËÌÀé½»±Ø¤Ï¡¢±Ø¹½Æâ¤Ç·ã¤·¤¤±«Ï³¤ê¤âµ¯¤­¤¿¡£¡Ö¤ªµÒÍÍ¤¬Ç¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤´°ÆÆâ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×X¤Ç¤Ï3Æü8»þ¤´¤í¡¢ËÌÀé½»±ØÍøÍÑ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡Ö²þ»¥Á°¤¬±«Ï³¤ê¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö±«Ï³¤ê¤¬¹ó¤¤¤Ê¡×¡ÖÅ·°æ¤«¤é¤¹¤²¡¼±«Ï³¤ê¤·¤Æ¤Æ¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÁû¤¬¤ì¤¿¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¸½¾ì¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ë¤È¡¢ÅÅ