小さな女の子に「検査ごっこ」をされる犬、「嫌がるかな」と思ったら…？あまりにも尊い「優しすぎる光景」に感動が止まらないと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で59万回再生を突破し、「何回見ても良いわ～」「たまらんｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：小さな女の子に『検査ごっこ』される犬→『嫌がるかな』と思ったら…ずっと見ていたい『尊い光景』】

「検査」がスタート

Instagramアカウント「shiba0205」に投稿されたのは、小さな女の子に「検査ごっこ」をされている柴犬の女の子「ごま」ちゃんの様子。女の子はあく取りのような道具をごまちゃんに当てて、何かの「検査」をしているようです。

耳、お腹、後ろ足から尻尾まで、全身を満遍なく検査されているごまちゃん。ママも「なんのチェックか分からんけど…」とのことですが、女の子は優しくごまちゃんを検査していったんだとか。

入念に、入念に

女の子は尻尾が気になったのか、道具を尻尾に当ててより念入りに検査を行います。ポーカーフェイスで検査を受け続けていたごまちゃんですが、伏せの体勢からゴロンっと横になります。

横になっても、女の子になされるがままのごまちゃん。嫌がるかと思っていたら、全てを受け入れてしまったごまちゃんの懐の深さに感動を覚えます…！

大人なワンコ

検査を続けようとして、女の子が少しふらついてしまい、危うく踏まれそうになってしまったごまちゃん。しかし動揺することもなく、どっしりと構えているよう。

女の子に入念な謎の検査をされながらも、全てを受け入れてくれたごまちゃん。優しすぎる対応を見せてくれた、とっても大人なごまちゃんなのでした。

ごまちゃんの賑やかな日常は、Instagramアカウント「shiba0205」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「shiba0205」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。