普通の月見じゃ物足りない？ 背脂、にんにく…“背徳食材”で楽しめるファミマの“月見背徳メシ”
ファミリーマートが、秋の定番であるお月見を独自にアレンジした「月見背徳メシ」を初展開する。発売は9月30日（火）からで、全国の店舗で順次販売。
【写真】これ食べたら他じゃ満足できない!? 背徳の“ニンニク×背脂から揚げ豚焼肉月見丼”
今回のテーマは「普通の月見じゃモノ足りない。」。卵や卵黄風ソースを象徴食材に据え、背脂、にんにく、から揚げ、マヨソース、チーズといった“背徳食材”を掛け合わせた全10種類のオリジナル商品をそろえる。おむすび、弁当、丼、バーガー、パスタ、グラタン、ポテトサラダ、肉まん、ラーメンまで幅広いラインナップで、食欲の秋をさらに盛り上げる。
代表的な商品としては、煮たまごと背脂入りガーリックマヨを醤油ご飯で包んだ『大きなおむすび 月見おむすびマヨたま』（税込328円）、から揚げと豚焼肉ににんにくだれと背脂を加えた『ニンニク背脂が決め手のから揚げ＆豚焼肉月見丼』（税込668円）、さらに炒飯に背脂を加えて仕上げた『月見天津飯（背脂入り炒飯）』（税込698円）などが並ぶ。
麺類も充実しており、大盛太麺と唐揚げに卵黄風ソースを合わせた『大盛太麺！月見唐揚げ にんにくマヨパスタ』（税込646円）、人気ラーメン店・麺屋こころが監修する『背脂ニンニクマシマシ！月見台湾風まぜそば』（税込698円）を投入。さらに、東京・三鷹のすず鬼が監修した『背徳ニンニク醤油 今だけタマゴ入り』（税込288円）も登場する。
サイドメニューとしては、黒胡椒とフライドガーリックを効かせた『月見ガーリックベーコンポテサラ』（税込320円）、濃厚チーズを3枚重ねた『チーズに溺れろ！月見チーズバーガー』（税込430円）、ホワイトソースと卵黄風ソースで“月”を表現した『月見カルボナーラ風グラタン』（税込578円）、さらに背脂ニンニクを詰めた『背脂ニンニク月見まん』（税込210円）と、食欲を刺激する仕立てだ。
ファミリーマートはこれまでにも「40％増量作戦」や「背徳メシ」キャンペーンを展開し、SNSで話題を呼んできた。今回は十五夜を前に、卵と背徳食材を組み合わせることで新しい月見の楽しみ方を提案する。
「普通の月見じゃモノ足りない！」という挑発的なキャッチとともに、秋の夜空に映える背徳の一撃。全国のファミマで“特別な食欲の秋”が楽しめそうだ。
