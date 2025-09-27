気になる腰まわり → 即カバー！【しまむら】イロチ買いしたい♡「優秀チュニック」

短丈トップスが流行中のこの頃だけど、やっぱり気になるのは腰まわり。オシャレに体型を隠すなら、【しまむら】の「優秀チュニック」が頼りになる予感。今回は、一点投入で季節感を演出できそうなニットのチュニックにフォーカス。トレンドのブラウン、女性らしさを醸すアイボリー、どちらも可愛くてイロチ買い不可避かも……！ 秋の主役トップスに迷っている人、必見です。

ふわふわのシャギーニットが大人可愛いチュニック

【しまむら】「シャギーニットチュニック」\1,639（税込）

毛足の長いシャギーニットのチュニック。インフルエンサーの@chii_150cmさんも「フワフワの触り心地が最高」「チュニック丈で気になる腰まわりもカバー」と太鼓判。今季大注目のブラウンカラーは、いつものコーデにプラスすると、コーデをグッと今っぽくアップデート。抜け感のある深めのVネックのため、キャミソールやチューブトップと合わせてもすっきりキレイに着こなせそう。

ブラウン × ベージュのグラデーションでこなれる夏 × 秋ミックス

暦の上では秋だけど、日中は厳しい暑さに悩まされるこの時期。夏 → 秋へのシフトコーデにもニットチュニックが大活躍しそう。トップスはキャミソールとレイヤリングして、ヘルシーな抜け感と涼しさをキープ。ボトムスはきちんと感のあるセンターシーム入りパンツで上品に格上げを。ベージュ × ブラウンのグラデーションで、しっかり秋らしさも漂わせるのがポイントです。

あたたかみのあるカラー × ブークレニットで女性らしく

【しまむら】「ブークレニットチュニックV」\1,639（税込）

ふわっと起毛感のあるブークレ素材が、シーズンムードを高めてくれそうなニットチュニック。柔らかなアイボリーは顔映りも明るく、秋冬コーデが軽やかに仕上がりそう。ほどよくリラックス感のあるシルエット × チュニック丈で腰まわりのカバーも期待大。Vネックとサイドスリットで抜け感をつくり、ニットでもすっきり見えそうなのも嬉しいポイント。

さまざまなトップスとのレイヤリングが楽しめる

体のラインを拾いにくいシルエットのため、一枚ではもちろん、レイヤードにも大活躍。透け感のあるレーストップスを仕込めば、今っぽいこなれ感のある大人カジュアルが完成しそう。トレンドのフレアパンツとコーデすると、気になる腰まわりを隠しながら裾のキレイな広がりを強調できそうです。キャミやシアートップス、ブラウスなどと重ね着が楽しめて、頼れそうな一枚です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子