大谷「今日は楽しんで、また頑張りたい」

【MLB】ドジャース 8ー0 Dバックス（日本時間26日・フェニックス）

ドジャースは25日（日本時間26日）、敵地のダイヤモンドバックス戦を8-0で制し、4年連続の地区優勝を決めた。試合後にはシャンパンファイトが行われ、大谷翔平投手らが美酒に酔いしれた。最中には、佐々木朗希投手、山本由伸投手、キム・ヘソン内野手と肩を組んで記念撮影した。

ロッカールームには大量のシャンパンが用意され、デーブ・ロバーツ監督がスピーチ。大谷はゴーグルを装着し、シャンパンファイトがスタート。まずは横にいた山本由伸投手にシャンパンを浴びせた。

シャンパンファイトの中では、大谷らアジア出身4選手が肩を組んで記念撮影する場面も。山本はこの日先発して6回無失点の好投。佐々木も前日にメジャー復帰してリリーフとして登板。プレーオフの活躍に期待がかかる。同じく1年目のキムも前半戦ではメジャー昇格を掴み、離脱するまでは打率3割と好結果を残した。

インタビューに応じた大谷は「今日は楽しんで、また頑張りたい」と笑顔を見せた。（Full-Count編集部）